Polícia upozorňuje na podvodnú súťaž, od ľudí chce získať údaje z kreditných kariet

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Policajný zbor SR upozorňuje verejnosť na podvodnú súťaž, ktorej cieľom je získanie údajov z kreditných kariet. Ako polícia uvádza na webe „Hoaxy a podvody - Polícia SR", súťaž sa týka sociálnej siete Instagram a upozornil ňu používateľ Rastislav.„Prišlo mi upozornenie, že som označený pod príspevkom mne neznámeho profilu. Po otvorení upozornenia som zistil, že som údajne vyhral IPhone 13 (do žiadnej sútaže o iPhone som sa nezapájal). V príspevku bol aj odkaz na iný instagramový profil, na ktorom som si mal údajnú výhru uplatniť," uviedol dotyčný. Predmetný odkaz mu však neotvorilo, na základe čoho otvoril profil, ktorý ho označil pod príspevok.„Zistil som, že na stránke je mnoho tých istých príspevkov, s inými fotografiami a označenými profilmi, v čase môjho prezerania všetky príspevky pred štyrmi hodinami. Po tomto som dal vyhľadať názov profilu, na ktorom som si mal údajnú „výhru" uplatniť. Našiel som profil s troška pozmeneným názvom, ako v príspevku, v ktorom som bol označený," napísal Rastislav.V popise profilu bol podľa neho ďalší odkaz, ktorý otvoril. „Ten web na mňa pôsobí čisto podvodným dojmom, už odrazu som nič nevyhral, len vybrali práve mňa, a údajne Apple daroval štátu 70 zariadení. Nižšie na tej stránke boli otázky, nižšie komentáre, vzhľadom ako na Facebooku. Ďalej som to už nepozeral, neodpovedal som na otázky," dodal Rastislav.Polícia v tejto súvislosti odporúča, že ak sa niekto zapojí do súťaže, nikdy nikomu nemá prepisovať čísla z kreditnej karty. Rovnako nie je vhodné nechávať si preposielať kódy na telefón, ktoré je potrebné nadiktovať údajnému organizátorovi.