 24hod.sk    Z domova

06. októbra 2025

Muž sa vyhrážal svojej matke podrezaním hrdla, skončil v rukách polície


Muž sa vyhrážal svojej matke podrezaním hrdla, skončil v rukách polície. O prípade, ktorý sa stal v sobotu 4. októbra, informovala hovorkyňa



6437ba6b351ff906963506 676x451 6.10.2025 (SITA.sk) - Muž sa vyhrážal svojej matke podrezaním hrdla, skončil v rukách polície. O prípade, ktorý sa stal v sobotu 4. októbra, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Ako uviedla, 40-ročný muž sa v mieste bydliska v Kežmarku telefonicky vyhrážať svojej matke.


Vulgárne jej nadával a povedal, že keď príde, vyhodí ju z domu, podreže ju a prepichne jej hrdlo. „Vraj sa jej pred ním ani nepodarí utiecť! Konanie syna vzbudilo u matky dôvodnú obavu o život a zdravie,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa. Doplnila, že policajti agresívneho muža zadržali a obmedzili na osobnej slobode.

„Po vykonaní potrebných procesných úkonov mu poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku vzniesol obvinenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Na obvineného bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ priblížila Ligdayová. V prípade dokázania viny hrozí mužovi šesť mesiacov až tri roky za mrežami.


Zdroj: SITA.sk - Muž sa vyhrážal svojej matke podrezaním hrdla, skončil v rukách polície © SITA Všetky práva vyhradené.

