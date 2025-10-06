|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Natália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. októbra 2025
Regióny získajú vyše 5,2 miliónov eur z eurofondov, ministerstvo investícií podpísalo ďalších 11 zmlúv
Tagy: Eurofondy Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Modernizácia rozvoj regiónov
Ministerstvo investícií podpísalo ďalších 11 zmlúv na podporu projektov za 5,26 milióna eur. Všetky podporené ...
Zdieľať
6.10.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií podpísalo ďalších 11 zmlúv na podporu projektov za 5,26 milióna eur. Všetky podporené projekty sú spolufinancované Európskou úniou v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027.
„Vďaka eurofondom zlepšujeme život ľudí priamo v regiónoch, od kvalitnejšieho vzdelávania, cez bezpečné športoviská až po obnovu verejných priestorov," povedal minister investícií Samuel Migaľ.
Peniaze tentokrát poputujú do Prešovského kraja, kde 239-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu školy v Radvani nad Laborcom. Zlepšiť by sa mal tak prístup k vzdelávaniu, vrátane detí so zdravotným postihnutím a z marginalizovaných rómskych komunít.
Projekt tak súčasne podporí inkluzívne vzdelávanie. Ďalších 507-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu atletického oválu a modernizáciu átria na vonkajšie učebne v Spojenej škole Dr. Daniela Fischera v Kežmarku. Podpora smeruje aj do základnej školy v Klenovej, kde bude za 238-tisíc eur modernizované školské stravovanie, relaxačná miestnosť, ITK učebňa a športovisko.
Ďalšie peniaze smerujú do Nitrianskeho kraja. V Sokolciach vznikne nový športový areál pre kolektívne športy. Ministerstvo projekt podporí sumou 176-tisíc eur. Ďalších 250-tisíc eur pôjde do obce Čata, kde vybudujú športovo-oddychové zóny s hernými prvkami, chodníkmi, mobiliárom a výsadbou zelene. Z Trnavského kraja dostane podporu mesto Holíč.
Na modernizáciu športového areálu vrátane workoutového ihriska, ping-pongového stola a nových športovísk vyčlenilo ministerstvo 181-tisíc eur. V Trenčianskom kraji v Košeci zase pribudne nový moderný školský pavilón. Za 1,4 milióna eur sa budú stavať odborné učebne, zmodernizuje sa jedáleň a vybuduje sa multifiunkčný športový areál. Ďalších 587-tisíc eur podporí vznik nových kmeňových učební a zlepšenie prístupu k inkluzívnemu vzdelávaniu na základnej škole v Kátovej Novej Vsi.
V rámci Žilinského kraja podpora smeruje do Liptovského Mikuláša na regeneráciu vnútrobloku Lipová. Na obnovu vnútrobloku, nové ihriská, zeleň a drobnú architektúru ministerstvo vyčlenilo 274-tisíc eur. Na modernizáciu odborného vzdelávania v SOŠ OaS – PPV Beskyd v Čadci pôjde 1,2 milióna eur.
Peniaze sú určené na prestavbu a modernizáciu objektu Beskyd vrátane nového materiálno-technického vybavenia pre odbornú prípravu v gastronómii. V Bratislavskom kraji sa bude rekonštruovať jedáleň a kuchyňa na Základnej škole Dr. Dérera v Malackách. Ministerstvo na modernizáciu vyčlenilo 176-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Regióny získajú vyše 5,2 miliónov eur z eurofondov, ministerstvo investícií podpísalo ďalších 11 zmlúv © SITA Všetky práva vyhradené.
„Vďaka eurofondom zlepšujeme život ľudí priamo v regiónoch, od kvalitnejšieho vzdelávania, cez bezpečné športoviská až po obnovu verejných priestorov," povedal minister investícií Samuel Migaľ.
Lepšie vzdelávanie v Prešovskom kraji
Peniaze tentokrát poputujú do Prešovského kraja, kde 239-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu školy v Radvani nad Laborcom. Zlepšiť by sa mal tak prístup k vzdelávaniu, vrátane detí so zdravotným postihnutím a z marginalizovaných rómskych komunít.
Projekt tak súčasne podporí inkluzívne vzdelávanie. Ďalších 507-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu atletického oválu a modernizáciu átria na vonkajšie učebne v Spojenej škole Dr. Daniela Fischera v Kežmarku. Podpora smeruje aj do základnej školy v Klenovej, kde bude za 238-tisíc eur modernizované školské stravovanie, relaxačná miestnosť, ITK učebňa a športovisko.
Nový športový areál či moderný školský pavilón
Ďalšie peniaze smerujú do Nitrianskeho kraja. V Sokolciach vznikne nový športový areál pre kolektívne športy. Ministerstvo projekt podporí sumou 176-tisíc eur. Ďalších 250-tisíc eur pôjde do obce Čata, kde vybudujú športovo-oddychové zóny s hernými prvkami, chodníkmi, mobiliárom a výsadbou zelene. Z Trnavského kraja dostane podporu mesto Holíč.
Na modernizáciu športového areálu vrátane workoutového ihriska, ping-pongového stola a nových športovísk vyčlenilo ministerstvo 181-tisíc eur. V Trenčianskom kraji v Košeci zase pribudne nový moderný školský pavilón. Za 1,4 milióna eur sa budú stavať odborné učebne, zmodernizuje sa jedáleň a vybuduje sa multifiunkčný športový areál. Ďalších 587-tisíc eur podporí vznik nových kmeňových učební a zlepšenie prístupu k inkluzívnemu vzdelávaniu na základnej škole v Kátovej Novej Vsi.
Kam poputujú ďalšie peniaze?
V rámci Žilinského kraja podpora smeruje do Liptovského Mikuláša na regeneráciu vnútrobloku Lipová. Na obnovu vnútrobloku, nové ihriská, zeleň a drobnú architektúru ministerstvo vyčlenilo 274-tisíc eur. Na modernizáciu odborného vzdelávania v SOŠ OaS – PPV Beskyd v Čadci pôjde 1,2 milióna eur.
Peniaze sú určené na prestavbu a modernizáciu objektu Beskyd vrátane nového materiálno-technického vybavenia pre odbornú prípravu v gastronómii. V Bratislavskom kraji sa bude rekonštruovať jedáleň a kuchyňa na Základnej škole Dr. Dérera v Malackách. Ministerstvo na modernizáciu vyčlenilo 176-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Regióny získajú vyše 5,2 miliónov eur z eurofondov, ministerstvo investícií podpísalo ďalších 11 zmlúv © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eurofondy Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Modernizácia rozvoj regiónov
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vodič v okrese Dunajská Streda zišiel na rovnom úseku z cesty, čelný náraz do stromu neprežil – FOTO
Vodič v okrese Dunajská Streda zišiel na rovnom úseku z cesty, čelný náraz do stromu neprežil – FOTO
<< predchádzajúci článok
Muž sa vyhrážal svojej matke podrezaním hrdla, skončil v rukách polície
Muž sa vyhrážal svojej matke podrezaním hrdla, skončil v rukách polície