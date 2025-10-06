Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

06. októbra 2025

Regióny získajú vyše 5,2 miliónov eur z eurofondov, ministerstvo investícií podpísalo ďalších 11 zmlúv


Ministerstvo investícií podpísalo ďalších 11 zmlúv na podporu projektov za 5,26 milióna eur. Všetky podporené ...



6.10.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií podpísalo ďalších 11 zmlúv na podporu projektov za 5,26 milióna eur. Všetky podporené projekty sú spolufinancované Európskou úniou v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027.


Vďaka eurofondom zlepšujeme život ľudí priamo v regiónoch, od kvalitnejšieho vzdelávania, cez bezpečné športoviská až po obnovu verejných priestorov," povedal minister investícií Samuel Migaľ.

Lepšie vzdelávanie v Prešovskom kraji


Peniaze tentokrát poputujú do Prešovského kraja, kde 239-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu školy v Radvani nad Laborcom. Zlepšiť by sa mal tak prístup k vzdelávaniu, vrátane detí so zdravotným postihnutím a z marginalizovaných rómskych komunít.

Projekt tak súčasne podporí inkluzívne vzdelávanie. Ďalších 507-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu atletického oválu a modernizáciu átria na vonkajšie učebne v Spojenej škole Dr. Daniela Fischera v Kežmarku. Podpora smeruje aj do základnej školy v Klenovej, kde bude za 238-tisíc eur modernizované školské stravovanie, relaxačná miestnosť, ITK učebňa a športovisko.

Nový športový areál či moderný školský pavilón


Ďalšie peniaze smerujú do Nitrianskeho kraja. V Sokolciach vznikne nový športový areál pre kolektívne športy. Ministerstvo projekt podporí sumou 176-tisíc eur. Ďalších 250-tisíc eur pôjde do obce Čata, kde vybudujú športovo-oddychové zóny s hernými prvkami, chodníkmi, mobiliárom a výsadbou zelene. Z Trnavského kraja dostane podporu mesto Holíč.

Na modernizáciu športového areálu vrátane workoutového ihriska, ping-pongového stola a nových športovísk vyčlenilo ministerstvo 181-tisíc eur. V Trenčianskom kraji v Košeci zase pribudne nový moderný školský pavilón. Za 1,4 milióna eur sa budú stavať odborné učebne, zmodernizuje sa jedáleň a vybuduje sa multifiunkčný športový areál. Ďalších 587-tisíc eur podporí vznik nových kmeňových učební a zlepšenie prístupu k inkluzívnemu vzdelávaniu na základnej škole v Kátovej Novej Vsi.

Kam poputujú ďalšie peniaze?


V rámci Žilinského kraja podpora smeruje do Liptovského Mikuláša na regeneráciu vnútrobloku Lipová. Na obnovu vnútrobloku, nové ihriská, zeleň a drobnú architektúru ministerstvo vyčlenilo 274-tisíc eur. Na modernizáciu odborného vzdelávania v SOŠ OaS – PPV Beskyd v Čadci pôjde 1,2 milióna eur.

Peniaze sú určené na prestavbu a modernizáciu objektu Beskyd vrátane nového materiálno-technického vybavenia pre odbornú prípravu v gastronómii. V Bratislavskom kraji sa bude rekonštruovať jedáleň a kuchyňa na Základnej škole Dr. Dérera v Malackách. Ministerstvo na modernizáciu vyčlenilo 176-tisíc eur.

Zdroj: SITA.sk - Regióny získajú vyše 5,2 miliónov eur z eurofondov, ministerstvo investícií podpísalo ďalších 11 zmlúv © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Modernizácia rozvoj regiónov
