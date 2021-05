Muž si za vraždu nespravodlivo odsedel 32 rokov, jeho nevinu preukázali až nové testy DNA

Preskúmali vzorky DNA

Nárok na poväzenské služby

27.5.2021 (Webnoviny.sk) - V americkom Michigane po 32 rokoch oslobodili muža, ktorého neprávom odsúdili za vraždu na predmestí Detroitu. V súčasnosti 56-ročného Gilberta Poolea poslali do väzenia na základe chybne vyhodnotených dôkazov vrátane stopy po uhryznutí obete.Poole bol odsúdený za smrteľné bodnutie Roberta Mejiu, ktorého telo našli v poli. Priateľka odsúdeného vtedy povedala polícii, že jej Poole porozprával, že sa s Mejiom stretol v bare a neskôr ho zabil pri pokuse o násilné lúpežné prepadnutie. Zubný lekár pripísal známky uhryznutia na tele obete práve Pooleovi.Muž opakovane popieral akúkoľvek vinu. Až v roku 2015 nariadil odvolací súd v Michigane preskúmanie vzoriek DNA z biologického materiálu zaisteného políciou v roku 1988. Zistená krvná skupina sa však nezhodovala s krvou Mejiu ani Poolea.„Keby sme len vtedy vedeli to, čo vieme teraz, pán Poole by nikdy nestrávil posledné tri desaťročia vo väzení za vraždu, ktorú nespáchal,“ uviedla generálna prokurátorka Dana Nesselová.Prokurátorka uviedla, že Poole bude mať nárok na rôzne poväzenské služby vrátane bývania. Nespomenula, či bude mať nárok na 1,6 milióna dolárov v rámci programu kompenzácie za neoprávnené odsúdenie. Podľa amerických zákonov má každý neoprávnene odsúdený nárok na 50-tisíc dolárov za každý rok strávený vo väzení.