28. septembra 2025

Muž so šatkou a nožom v ruke prepadol čerpaciu stanicu v Stupave, odniesol si 800 eur – FOTO


Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Malackách vyšetrujú okolnosti lúpežného prepadnutia čerpacej ...



lupez pumpa e1759058821849 676x440 28.9.2025 (SITA.sk) -



Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Malackách vyšetrujú okolnosti lúpežného prepadnutia čerpacej stanice v Stupave. Krátko pred 04.30 h vošiel muž v kapucni, ktorý si maskoval tvár šatkou do priestorov čerpacej stanice, pričom pod hrozbou použitia noža požadoval od zamestnankyne vydanie finančnej hotovosti. Tá mu z obavy o svoj život a zdravie odovzdala finančnú hotovosť vo výške cca 800 eur, informoval hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Michal Szeiff.

Muž z priestorov následne utiekol, k zraneniu osôb nedošlo. Zo strany vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva PZ v Malackách je v tejto súvislosti už vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu lúpeže.

V tejto súvislosti sa polícia obracia aj na verejnosť, v prípade ak občania disponujú akýmikoľvek informáciami k totožnosti osoby, aby jej ich poskytli na bezplatnom čísle polície 158.









Zdroj: SITA.sk - Muž so šatkou a nožom v ruke prepadol čerpaciu stanicu v Stupave, odniesol si 800 eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čerpacia stanica Lúpežné prepadnutie Polícia
