Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 28.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Václav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

28. septembra 2025

Na ruskej ponorke v Stredozemnom mori je havária a hrozí jej výbuch


Tagy: Havária ruská ponorka Stredozemné more

Na ruskej ponorke Novorossijsk, ktorá je schopná niesť jadrové zbrane, nastali „vážne technické problémy“ a hrozí na nej výbuch. Ponorka sa nachádza v Stredozemnom mori. Informuje o tom web



Zdieľať
russia_navy_28409 676x380 28.9.2025 (SITA.sk) - Na ruskej ponorke Novorossijsk, ktorá je schopná niesť jadrové zbrane, nastali „vážne technické problémy“ a hrozí na nej výbuch. Ponorka sa nachádza v Stredozemnom mori. Informuje o tom web The Mirror s odvolaním sa na ruský telegramový kanál VChK-OGPU.


Pre poškodenie palivového systému uniká palivo do nákladného priestoru. Na ponorke nie sú žiadne náhradné diely na opravy ani kvalifikovaní špecialisti a posádka nie je schopná poruchy opraviť," uviedol telegramový kanál. Posádka pravdepodobne nebude mať inú možnosť, ako palivovú zmes prečerpať do mora. Zatiaľ nie je jasné, kde presne v Stredozemnom mori sa incident stal.

Diesel-elektrická útočná ponorka je navrhnutá na prepravu rakiet Kalibr schopných niesť jadrové nálože, ale je nepravdepodobné, že by jadrové zbrane teraz na palube mala, píše The Mirror. Ponorka má 52-člennú posádku a môže zostať pod vodou 45 dní. Nijaké oficiálne vyhlásenie o tom, že by 78 metrov dlhá ponorka mala problémy, sa neobjavilo. Telegramový kanál VChK-OGPU sa však špecializuje na úniky informácií z ruských bezpečnostných služieb a v minulosti informoval aj o iných námorných nehodách, v ktorých tvrdil, že ich ruské ozbrojené sily ututlávali.

Keď ponorka Novorossijsk začiatkom júla preplávala Severné more a Lamanšský prieliv, sledovala ju britská hliadková loď Mersey, vrtuľník Wildcat z 815. námornej leteckej perute a špecializované lietadlo Merlin na lov ponoriek. Začiatkom augusta bola ponorka spozorovaná, ako prechádza okolo Gibraltáru a vstupuje do Stredozemného mora.


Zdroj: SITA.sk - Na ruskej ponorke v Stredozemnom mori je havária a hrozí jej výbuch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Havária ruská ponorka Stredozemné more
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šimko: Prevládajú názory, že keď už ísť do racionalizácie počtu mestských častí Košíc, tak ísť do počtu štyri – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Muž so šatkou a nožom v ruke prepadol čerpaciu stanicu v Stupave, odniesol si 800 eur – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 