Nedeľa 28.9.2025
Meniny má Václav
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|Mobilná verzia
28. septembra 2025
Na ruskej ponorke v Stredozemnom mori je havária a hrozí jej výbuch
28.9.2025 (SITA.sk) - Na ruskej ponorke Novorossijsk, ktorá je schopná niesť jadrové zbrane, nastali „vážne technické problémy“ a hrozí na nej výbuch. Ponorka sa nachádza v Stredozemnom mori. Informuje o tom web The Mirror s odvolaním sa na ruský telegramový kanál VChK-OGPU.
„Pre poškodenie palivového systému uniká palivo do nákladného priestoru. Na ponorke nie sú žiadne náhradné diely na opravy ani kvalifikovaní špecialisti a posádka nie je schopná poruchy opraviť," uviedol telegramový kanál. Posádka pravdepodobne nebude mať inú možnosť, ako palivovú zmes prečerpať do mora. Zatiaľ nie je jasné, kde presne v Stredozemnom mori sa incident stal.
Diesel-elektrická útočná ponorka je navrhnutá na prepravu rakiet Kalibr schopných niesť jadrové nálože, ale je nepravdepodobné, že by jadrové zbrane teraz na palube mala, píše The Mirror. Ponorka má 52-člennú posádku a môže zostať pod vodou 45 dní. Nijaké oficiálne vyhlásenie o tom, že by 78 metrov dlhá ponorka mala problémy, sa neobjavilo. Telegramový kanál VChK-OGPU sa však špecializuje na úniky informácií z ruských bezpečnostných služieb a v minulosti informoval aj o iných námorných nehodách, v ktorých tvrdil, že ich ruské ozbrojené sily ututlávali.
Keď ponorka Novorossijsk začiatkom júla preplávala Severné more a Lamanšský prieliv, sledovala ju britská hliadková loď Mersey, vrtuľník Wildcat z 815. námornej leteckej perute a špecializované lietadlo Merlin na lov ponoriek. Začiatkom augusta bola ponorka spozorovaná, ako prechádza okolo Gibraltáru a vstupuje do Stredozemného mora.
Zdroj: SITA.sk - Na ruskej ponorke v Stredozemnom mori je havária a hrozí jej výbuch © SITA Všetky práva vyhradené.
