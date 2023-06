Muž spadol z výšky niekoľko stoviek metrov, našli ho v Gerlachovských spádoch

13.6.2023 (SITA.sk) - V Gerlachovských spádoch padajúcich do Bielovodskej doliny našli horskí záchranári ostatky muža. Muž spadol z výšky niekoľko stoviek metrov a utrpel pri tom zranenia nezlučiteľné so životom.Jeho nezvestnosť ohlásil 12. júna v nočných hodinách jeho brat, poľský občan, na tiesňovej linke. Podľa neho sa mal jeho brat pohybovať v Batizovskej doline s úmyslom vystúpiť na hrebeň.„Záchranári požiadali o súčinnosť posádku Letky MV SR, ktorá zobrala záchranárov HZS na palubu vrtuľníka a smerovali do Batizovskej doliny a vytipovaných hrebeňových úsekov," informuje Horská záchranná služba na svojej webstránke.Ostatky muža letecky previezli do Ždiaru, kde ich odovzdali príslušníkom Polície SR a pohrebnej službe.