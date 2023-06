Smeráci okomentovali Pellegriniho vyjadrenia zo snemu Hlasu a na provokácie už reagovať nebudú

Katastrofálny stav Slovenska

13.6.2023 (SITA.sk) - Strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SSD) sa už nemieni vyjadrovať k provokáciám zo strany predsedu Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho . Politický subjekt tiež odmieta, že by sa blížil k extrémizmu a vybočoval z rámca sociálnej demokracie.Predsedníctvo Smeru to uviedlo vo svojom vyhlásení k výrokom Pellegriniho, ktoré padli na sobotňajšom sneme Hlasu , i nasledujúcej tlačovej konferencii. Predsedníctvo strany tiež vzalo na vedomie, že na sneme predseda Hlasu označil ich stranu za protivníka, ktorého je potrebné poraziť.Podotklo ale, že oni považujú Hlas-SD za hodnotovo spriaznenú stranu, s ktorou pôsobia v Strane európskych socialistov (PES) , pričom Smer podporoval Hlas v úsilí pripojiť sa k PES.„Predsedníctvo Smeru – SSD nebude na tieto obvinenia, z dôvodu rešpektu k partnerskej strane v PES, reagovať, berúc predovšetkým na zreteľ, že úlohou sociálnej demokracie je ponúknuť slovenskej verejnosti silnú sociálno-demokratickú vládu," uviedlo predsedníctvo vo vyhlásení.Doplnili, že berú na vedomie, že podľa predsedu Hlasu je najvhodnejším povolebným partnerom konzervatívne Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) , a tiež vnímajú, že Pellegrini nevyjadril výhrady voči politickým subjektom Sloboda a Solidarita (SaS) Sme rodina , ktoré boli súčasťou bývalej vládnej koalície, a ktoré podľa Predsedníctva Smeru „nesú plnú zodpovednosť za katastrofálny stav Slovenska po troch rokoch vládnutia".Rovnako podľa nich Pellegrini nemal vážne výhrady ani k hnutiu Progresívne Slovensko , ktoré podľa Predsedníctva Smeru-SSD ohrozuje národno-štátne záujmy SR.„Ani jednu z týchto strán neoznačil za protivníka, ktorého treba poraziť. My v Smere – SSD považujeme za protivníka chudobu, zdražovanie, chaos, amatérske vládnutie a stratu suverenity Slovenska," napísalo Predsedníctvo strany Smer-SD, a na základe toho skonštatovalo, že Pellegrini sa usiluje o to, aby nevznikla stabilná sociálno-demokratická vláda, ktorá podľa nich môže vzniknúť len z povolebnej spolupráce Smeru a Hlasu.„Predsedníctvo Smeru – SSD je presvedčené, že voliči pomôžu Smeru – SSD, aby zabránil vzniku nefunkčného, politicky a hodnotovo bezpohlavného šialeného zlepenca, ktorý preferuje Pellegrini, aby svoju materskú alma mater Smer – SSD vytlačil do opozície," uviedlo Predsedníctvo Smeru.