Muž surovo napadol ženu pred obchodným domom, skončila v nemocnici

Žena sa snažila brániť

Útočník bol pod vplyvom alkoholu

10.10.2023 (SITA.sk) - Polícia obvinila 30-ročného muža z Handlovej z prečinu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom výtržníctva. Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, obvinený muž napadol na ulici pred obchodným domom v Prievidzi 43-ročnú ženu, ktorá skončila so zraneniami v nemocnici.Napadnutiu predchádzal slovný konflikt a vulgárne nadávky.„Vystrašená žena sa pred útočníkom bránila a nastriekala mu obranný sprej do tváre. Ten ju však následne udrel do tváre, v dôsledku čoho spadla na zem. Niekoľkokrát ju kopol do hlavy a nôh a opakovane jej povedal, že ju zabije," uviedla Kuzmová.Svedkyňa incidentu privolala na miesto udalosti hliadku polície, ktorá útočníka obmedzila na osobnej slobode.„So zadržaným mužom bola vykonaná dychová skúška, ktorá skončila s výsledkom 3,96 promile alkoholu," doplnila Kuzmová.Podľa jej slov polícia popri obvinení spracovala aj podnet na väzobné stíhanie obvineného, o čom bude v najbližších hodinách rozhodovať súd.