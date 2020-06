Muž ukradol žene zlatú retiazku z krku priamo na ulici, polícia pátra po svedkoch incidentu (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení mužov, ktorí by mohli svojimi informáciami prispieť k objasneniu krádeže na Chlumeckého ulici v Bratislave. Ako agentúru SITA informovala bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková, žiadajú o to policajti Okresného riaditeľstva policajného zboru Bratislava II.Podľa doterajších informácií polície ku krádeži došlo 6. júna 2020 približne o 16:30. Doposiaľ neznámy páchateľ mal uchopiť a následne odcudziť zlatú retiazku priamo z krku poškodenej.„Následne sa neznámy páchateľ dal na peší útek. Krádežou bola poškodenej osobe spôsobená doposiaľ nevyčíslená škoda,“ priblížila Martiniaková.Akékoľvek informácie, ktoré by pomohli stotožniť mužov na fotografii, môže verejnosť oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.