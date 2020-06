Následky povodní v Prešovskom kraji odstraňujú hasiči, prívalová vlna poškodila autá, lávky aj mosty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Hasiči od rána odstraňujú v Prešovskom kraji následky povodní z 19. júna. Ako informuje vo svojom profile na sociálnej sieti Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) , v piatok podvečer sa obcami Zubné v okrese Humenné a Pichne v okrese Snina prehnala prietrž mračien.Následkom prietrže bola prívalová vlna, ktorá poškodila niekoľko osobných vozidiel, lávok a mostov. Prezídium priblížilo, že na cestných komunikáciách zostali naplavené prekážky, ktoré bolo potrebné odstrániť.V obci Zubné od rána 20. júna hasiči zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom odstraňujú následky piatkovej povodne pomocou ťažkej techniky.Na pomoc boli vyslaní aj hasiči zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline. Po ukončení prác by sa mali presunúť do obce Pichne. Do zasiahnutých obcí smeruje aj prezident HaZZ Pavol Mikulášek