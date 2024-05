Muž uniesol matke dvoch synov do USA, americké justičné orgány ho vydali na Slovensko

Americkej strane zaslali opakované žiadosti

Obvineného umiestnili do cely

17.5.2024 (SITA.sk) - Americké justičné orgány vydali na Slovensko osobu J. B. H., na ktorého vydal Okresný súd Bratislava V medzinárodný zatýkací rozkaz pre prečin únosu. Ako ďalej informovala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Lucia Hurajtová, prípad siaha do roku 2019, keď občan Izraela a USA bez súhlasu matky zobral svojich dvoch synov do USA.Konal pritom v rozpore s neodkladným opatrením Okresného súdu Bratislava V, ktorý zveril deti matke, občianke SR a Izraela. Zároveň zakázal otcovi s nimi vycestovať mimo územia Slovenska.„Ešte koncom októbra 2019 bolo Ministerstvo spravodlivosti SR informované o pravdepodobnej lokalizácii hľadanej osoby, ktorá sa nachádzala na území USA," uviedla Hurajtová s tým, že v priebehu rokov 2019 až 2022 boli americkej strane zasielané opakované žiadosti a doplňujúce informácie k danému konaniu.„Vo februári 2023 bol J. B. H. na území Spojených štátov amerických zadržaný a v apríli tohto roka americké orgány po intenzívnej komunikácii s Ministerstvom spravodlivosti SR rozhodli, že hľadaného muža vydajú na Slovensko," uviedla hovorkyňa.Doplnila, že muža stíhaného aj pre marenie spravodlivosti vydali na Slovensko na základe Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o extradícii z 25. júna 2003. „Samotné vydanie bolo realizované za súčinnosti Národnej ústredne Interpol Bratislava," dodala Hurajtová.Hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek v tejto súvislosti doplnil, že po príchode na Slovensko bol obvinený umiestnený do cely policajného zaistenia (CPZ).„Následne bola osoba predvedená pred príslušného sudcu, ktorý rozhodol o jej stíhaní na slobode a uložení obmedzujúcich opatrení," povedal Hájek. Dodal, že v prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na päť rokov.