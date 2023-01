Muž v Budapešti pobodal troch policajtov, jeden zraneniam podľahol

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - Útočník vo štvrtok v noci pobodal v Budapešti troch policajtov, z ktorých jeden napokon zomrel.Polícia v hlavnom meste Maďarska v piatok informovala, že policajti dostali deň pred tým hlásenie, že muž vylomil dvere susedného bytu v 11. budapeštianskom obvode a pokúšal sa vojsť. Policajti privolaní na miesto sa ho pokúsili vziať do väzby, keď ich napadol, troch pobodal a ušiel na ulicu. Jeden policajt následne vystrelil varovný výstrel a potom strelil páchateľa do nohy. Následne muža zadržali a vzali ho do nemocnice spolu so zranenými policajtmi.Dvadsaťdeväťročný nadrotmajster 11. budapeštianskej polície, podľa policajného vyhlásenia zomrel na následky zranení v nemocnici.