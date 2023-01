Tomáš je zvedavý, či Kollár aspoň raz dodrží slovo. Možno vznikne OĽaNO „jeden a dva“ a budú chcieť spasiť Slovensko (video)

Nepodporenie novej 76-ky

Predčasné voľby

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - Jediné, o čom by „amatéri" vo vláde mali rokovať, je to, ako sa dohodnúť na predčasných voľbách, na ktoré ich vyzvala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová . Súhlasí s nimi i predseda Národnej rady SR Boris Kollár Sme rodina ). Na tlačovej besede to dnes uviedol podpredseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Erik Tomáš.„Všetky oči namierte na Kollára, pretože celej verejnosti sľúbil, že nepodporí žiadnu novú 76-ku poslancov bez dohody na predčasných voľbách. Sme zvedaví, či predseda Sme rodina aspoň raz dodrží slovo," tvrdí Tomáš. Ďalej uviedol, že dočasne poverený premiér SR Eduard Heger (OĽaNO) a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti riešia len samé seba, zatiaľ čo ľuďom chodia vysoké faktúry za energie.„Nech sa v OĽaNO stane čokoľvek, to je z dažďa pod odkvap. Tak to bude, aj keď bude predsedom hnutia súčasný líder Igor Matovič alebo Eduard Heger," myslí si podpredseda Hlasu-SD.Podľa Tomáša dočasne poverený premiér neukázal vo svojej funkcii žiadne líderstvo a taktiež sa podľa neho nič nezmenilo po tom, čo sa stal premiérom.„OĽaNO sa veľmi často smeje zo strany Hlas-SD, že je druhým Smerom - sociálnou demokraciou. Možno vznikne OĽaNO jeden a OĽaNO dva a majú spasiť Slovensko, no ďakujem pekne," uviedol Erik Tomáš. Zároveň nerozumie, prečo súčasná koalícia skladá novú vládu, keď podľa jeho slov dve tretiny ľudí si želá predčasné voľby a 80 percent Slovákov tejto vláde nedôveruje.„Tak na čo skladajú tú istú vládu? Keď som včera videl Hegera v hokejovom drese s číslom 76, ako nedôstojne sa uchádza o podporu lídra Slobody a Solidarity Richarda Sulíka, povedal som si, že sa veľa naučil od Matoviča. Na tieto šaškárne by ich bolo," dodal.Podpredseda Hlasu-SD by sa zároveň veľmi čudoval Kresťanskodemokratickému hnutiu (KDH) , keby pristúpilo na koalíciu s OĽaNO alebo so stranou Za ľudí , ktorá je podľa Tomáša politicky mŕtvym projektom.„Keď sa chce KDH takto zašpiniť, nech si robia, čo chcú na pravicovej časti spektra," uzavrel.