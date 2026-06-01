Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Muž v Holandsku zomrel pri skoku z balóna, dopadol do záhrady v rodisku Van Gogha
Starostka Zundertu Joyce Vermue na sociálnych sieťach uviedla, že k „tragickej udalosti" došlo v sobotu večer. Holandská starostka v nedeľu ponúkla psychologickú pomoc obyvateľom svojho mesta, ktorí ...
1.6.2026 (SITA.sk) - Starostka Zundertu Joyce Vermue na sociálnych sieťach uviedla, že k „tragickej udalosti“ došlo v sobotu večer.
Holandská starostka v nedeľu ponúkla psychologickú pomoc obyvateľom svojho mesta, ktorí boli svedkami smrteľného zoskoku muža z balóna.
Telo muža spadlo do záhrady v meste Zundert, rodisku impresionistického umelca Vincenta van Gogha, neďaleko hraníc s Belgickom.
Starostka Zundertu Joyce Vermue na sociálnych sieťach uviedla, že k „tragickej udalosti“ došlo v sobotu večer. „Osoba vyskočila z teplovzdušného balóna nad Zundertom. Dopadla do záhrady a zomrela.“
„Sme si veľmi dobre vedomí toho, že veľa ľudí bolo svedkami alebo o tom počulo,“ povedala a ponúkla poradenstvo na radnici každému, kto videl pád.
Zdroj: SITA.sk - Muž v Holandsku zomrel pri skoku z balóna, dopadol do záhrady v rodisku Van Gogha © SITA Všetky práva vyhradené.
