Muž v Košiciach nožom poranil dvoch ľudí, do nemocnice previezli všetkých 

Útok smeroval na dôležitý orgán

Poskytli pomoc aj útočníkovi

14.5.2023 (SITA.sk) - Záchranné zložky aj polícia zasahovali v piatok v mestskej časti Nad jazerom v Košiciach, kde v blízkosti jedného z obchodných centier našli dvoch mužov s bodnými poraneniami.Ako informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová , policajná hliadka spozorovala neďaleko udalosti muža podozrivého z útoku. Keďže pri zadržaní kládol odpor, museli policajti použiť donucovacie prostriedky.„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu ťažkej ujmy, pretože útok nožom na jedného z mužov smeroval na orgán dôležitý pre život, ktorý mohol poškodiť," uviedla Mésarová s tým, že súčasne začali trestné stíhanie pre trestný čin výtržníctva.Policajti poskytli prvú pomoc aj samotnému útočníkovi, pretože mal na ruke rezné rany, ktoré si spôsobil počas útoku. Všetkých troch zranených si prevzali záchranári a previezli ich do košických nemocníc.Polícia spresnila, že jedným zo zranených je 27-ročný muž, ktorý utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 10 dní a druhý 23-ročný muž utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní.