Poškodenú bytovku na Potočnej ulici v Bielom kostole musia zbúrať, bývali v nej najmä mladé rodiny

Výbuch poškodil ďalšie domy

Profesionálny zásah

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Náhradné ubytovanie

14.5.2023 (SITA.sk) - Výbuchom najviac poškodená časť bytového domu na Potočnej ulici v Bielom Kostole má poškodenú statiku a bude ju potrebné zbúrať.Vyplýva to podľa starostky Ivety Paulovej z doterajších vyjadrení statika. Výbuch plynu v sobotu o 20:20 poškodil aj tri ďalšie bytové domy, tie však majú statiku v poriadku.Mohutný výbuch neprežil jeden človek, ďalšie dve osoby boli prevezené do trnavskej nemocnice.„Čo je najviac smutné, ide o bytovku, kde bývajú samé mladé rodiny. Preto aj evakuácia bola veľmi emotívna, pretože tam boli aj malé detičky,“ povedala starostka Paulová.Následný zásah záchranných zložiek bol podľa nej vysoko profesionálny a veľmi dobre organizovaný. Podľa ľudí z okolia bol po výbuchu pri zásahu záchranárov najhorší práve plač malých detí.Podľa doterajších zistení bolo príčinou výbuchu samovražedné konanie muža (1982), ktorého hasiči našli sedieť v byte, vedľa neho bol aj zapaľovač.Podľa obyvateľov susedných bytov nešlo o človeka, s ktorým by mali konflikty, ani obec Biely Kostol neevidovala na neho žiadne sťažnosti.Obec bola v spolupráci s Farským úradom v Ružindole a trnavskou automobilkou Stellantis pripravená zabezpečiť náhradné ubytovanie pre evakuované rodiny, napokon si ubytovanie zabezpečili sami.Výbuchom plynu zasiahnutý bytový dom má dva vchody a šesť bytov, všetky sú v súkromnom vlastníctve. Poškodené boli aj ďalšie tri bytové domy v okolí a množstvo osobných áut.Otrasy v čase výbuchu podľa starostky Ivety Paulovej pocítili ľudia v celom Bielom Kostole. Presné príčiny tragickej udalosti zisťuje polícia.