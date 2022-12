Muž v nemeckom Illerkirchbergu napadol dve dievčatá, jedno po útoku zomrelo a druhé je v nemocnici

5.12.2022 (Webnoviny.sk) - Po útoku v Nemecku jedno dievča zomrelo a ďalšie je zranené. Polícia v meste Ulm informovala, že muž napadol dievčatá vo veku 14 a 13 rokov okolo 7:30, keď išli do školy.Následne ich odviezli do nemocnice v neďalekom Illerkirchbergu. Staršie dievča neprežilo. Polícia nešpecifikovala, akú zbraň útočník použil.Podozrivý po incidente utiekol do neďalekého domu, kde polícia neskôr zadržala troch mužov. Jedného z nich považuje za útočníka. Tlačová agentúra dpa uvádza, že sa polícia stále snaží určiť možný motív útoku.