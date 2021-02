Muž v Poprade prešiel s autom do protismeru a opileckú jazdu zakončil v stĺpe verejného osvetlenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2021 (Webnoviny.sk) - Popradskí policajti zadržali vodiča, ktorý pod vplyvom alkoholu narazil do stĺpa verejného osvetlenia. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove.Opitý 52-ročný Popradčan počas jazdy prešiel cez stredový deliaci ostrovček do protismeru, narazil do kovového zábradlia a skončil v stĺpe verejného osvetlenia. Privolaná hliadka vodičovi namerala takmer dve promile alkoholu.Vodič bol v aute sám a neutrpel žiadne zranenia. Škoda, ktorá vznikla pri dopravnej nehode, bola odhadnutá na dvetisíc eur.Policajti vodiča zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Je obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a stíhaný v superrýchlom konaní.