Nová súdna mapa zhorší podľa Združenia miest a obcí Slovenska dostupnosť súdov pre obyvateľov

Mapa nedáva logiku

Problematické okresné súdy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2021 (Webnoviny.sk) - Nová súdna mapa zníži dostupnosť súdov pre obyvateľov. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie združenia Michal Kaliňák . Združenie adresovalo k novej súdnej mape Ministerstvu spravodlivosti SR (MS SR) zásadnú pripomienku.V nej uviedlo, že navrhované zmeny by v niektorých spádových oblastiach dosiahli zhoršenie dostupnosti súdov.ZMOS argumentuje napríklad tým, že do niektorých okresov Slovenska, ako sú Svidník, Stropkov či Námestovo napríklad nie je zabezpečené dostatočné pokrytie hromadnou dopravou, čo by mohlo ľuďom sťažiť účasť na pojednávaní.Nová súdna mapa počíta so zriadením troch prvostupňových správnych súdov a Najvyššieho správneho súdu.Podľa ZMOS-u tak mapa nekopíruje aktuálne územno-správne členenie Slovenska. Kým krajských súdov bude naďalej osem, správne budú iba tri, čo podľa ZMOS-u „nedáva logiku“.Združenie upozorňuje aj na to, že predložený návrh novej súdnej mapy pôsobí zmätočne a nelogicky. Na jednej strane napríklad pod obvod Mestského súdu v Bratislave nebudú patriť priľahlé satelitné obce v okresoch Senec a Pezinok.Na druhej strane však v obvode Mestského súdu v Košiciach má byť zahrnutý aj okres Košice-okolie.ZMOS preto situáciu vníma tak, že ak by návrh prešiel v súčasnej podobe, niektoré navrhované okresné súdy budú mať veľkú rozlohu a budú slúžiť vysokému počtu obyvateľov.Príkladom je okresný súd, ktorý by podľa novej súdnej mapy mal pokrývať okresy Senica, Žilina a Nové Mesto nad Váhom.