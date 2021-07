Muž vstúpil neoprávnene do koľajiska, zrážku s vlakom neprežil (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2021 (Webnoviny.sk) - Na železničnom priecestí Vrakúnska cesta v Bratislave v piatok ráno okolo 8:40 zrazil vlak osobu mužského pohlavia. Ako ďalej informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, podľa doterajších informácií rušňovodič spozoroval osobu, doposiaľ nezistenej totožnosti, ktorá neoprávnene vstúpila do koľajiska, na základe čoho okamžite použil zvukové výstražné znamenie ako aj rýchlo činné brzdenie.Napriek tomu zrážke s týmto mužom už nedokázal zabrániť. Osoba utrpela zrážkou devastačné zranenia nezlučiteľné so životom.„Rušňovodič bol na mieste podrobený dychovej skúške, ktorá požitie alkoholických nápojov vylúčila. Ďalšie okolnosti prípadu sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania," dodáva polícia s tým, že poverený príslušník Odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.Odbor železničnej polície KR PZ v Bratislave eviduje od začiatku kalendárneho roka 2021 celkovo osem prípadov, pri ktorých došlo k stretu osôb s idúcim koľajovým železničným vozidlo. Z tejto štatistiky vyplýva, že išlo o päť osôb ženského pohlavia a tri osoby mužského pohlavia. Piatkové usmrtenie do tejto evidencie nebolo započítané.