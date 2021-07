Pellegrini vyzval občanov na pokojný protest bez použitia násilia, polícia podľa neho zlyhala (video)

Demonštrácie majú byť kultivované

Parlament strážia bezpečnostné zložky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) a nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) Peter Pellegrini vyzval občanov, aby protestovali pokojne, bez použitia násilia.Ako povedal na piatkovej tlačovej konferencii, občania sa môžu stretávať a demonštrovať aj intenzívnejšie a vo väčšom množstve, ale má to byť podľa jeho slov kultivované a pokojné. Doplnil, že polícia pri zabezpečovaní piatkového protestu pred budovou parlamentu zlyhala.„Podporujeme všetky druhy protestov, pokiaľ sú dodržané základné prvky slušného správania a nijakým spôsobom sa nezasahuje do zdravia a majetku ľudí," uviedol Pellegrini.Pred NR SR v piatok od rána protestuje dav ľudí. Protestujúci sa dostali až pred vstup do parlamentu, ktorý strážia bezpečnostné zložky. Policajti použili proti demonštrujúcim aj slzný plyn, a to potom, ako sa násilím snažili dostať do budovy parlamentu.Zranená mala byť aj policajtka. Bezpečnostným zložkám sa už medzičasom podarilo posunúť protestujúci dav spred vchodu do budovy NR SR na schody, ktoré k nej vedú. Ľudia pokrikovali na policajtov, aby si dali dole prilby.