Muž vyhodil ženu z balkóna bytovky v Košiciach, je obvinený z vraždy

Košice 13. augusta (TASR) - Z obzvlášť závažného zločinu vraždy obvinil policajný vyšetrovateľ 46-ročného Košičana Tibora H. Obvinený mal vyhodiť z balkóna bytovky na Jesennej ulici v Košiciach 45-ročnú ženu, ktorá po páde na zem zomrela.informovala v pondelok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Žena po páde utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.Podozrivého muža pod vplyvom alkoholu bezprostredne po skutku polícia zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného.uviedla Ivanová.Návrh na vzatie obvineného do väzby prokurátor odôvodnil obavou, že ujde alebo sa bude skrývať a tiež obavou, že by pokračoval v trestnej činnosti.informoval hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko.