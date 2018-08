Taliansko tvrdí, že 141 zachránených migrantov by mala prijať Británia

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 13. augusta (TASR) - Taliansky minister dopravy Danilo Toninelli v pondelok uviedol, že Británia by mala prijať 141 migrantov vyzdvihnutých v Stredozemnom mori záchrannou loďou Aquarius, ktorá sa plaví pod vlajkou britského územia Gibraltár.Taliansko naďalej odmieta poskytnúť svoje prístavy lodiam využívaným humanitárnymi organizáciami. Minister Toninelli navyše v pondelok napísal na Twitteri, že Británia by mala prevziať zodpovednosť za migrantov na palube lode Aquarius, ktorú majú v prevádzke francúzske humanitárne organzácie SOS Mediterranée a Lekári bez hraníc (MSF).Toninelli dodal, že záchranu koordinovala líbyjská pobrežná stráž a že loď Aquarius sa teraz nachádza v maltských vodách.Organizácie SOS Mediterranée a MSF zachránili minulý piatok pri dvoch operáciách v Stredozemnom mori 141 migrantov. Obe organizácie v nedeľu vyzvali vlády európskych štátov, aby určili nejaký blízky prístav, kde by sa mohli títo migranti bezpečne vylodiť. Väčšina migrantov pochádza zo Somálska a Eritrey a je medzi nimi 67 neplnoletých osôb bez sprievodu dospelých.