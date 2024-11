Muž z Hlohovca ide za vraždu vlastného syna na 15 rokov do väzenia

12.11.2024 (SITA.sk) - Za vraždu vlastného syna poslal v utorok Okresný súd v Trnave na pätnásť rokov do väzenia Radoslava Spála z Hlohovca. Trest si odpyká v ústave so stredným stupňom stráženia. Syna Samuela zavraždil v apríli tohto roku v byte na Ulici R. Dilonga v Hlohovci desiatimi bodnými ranami kuchynským nožom s dvadsaťcentimetrovou čepeľou. Rozsudok je právoplatný, prokurátor aj odsúdený sa vzdali práva na odvolanie.Spál, obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu vraždy, na súde po prečítaní obžaloby urobil vyhlásenie o vine. "Chcem povedať, som vinný," povedal 47-ročný muž, ktorý čin aj oľutoval. Žiadne emócie pri tom neprejavoval, právo záverečného slova nevyužil. Po vyhlásení o vine súd nemusel vykonávať dokazovanie.Z obžaloby vyplynulo, že v osudný večer 19-ročného syna v byte najskôr škrtil. Potom mu zasadil desať rán nožom, deväť z nich smerovalo do oblasti trupu obete. Príčinou úmrtia bol úrazovo – krvácavý šok.