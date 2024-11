Pellegrini na klimatickej konferencii COP29 oznámil plány na zníženie emisií, vyjadril sa aj ku kritike voči Azerbajdžanu (video+foto)

Slovensko patrí medzi sedem najčistejších krajín

Kritika voči Azerbajdžanu

12.11.2024 (SITA.sk) - Slovensko pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa Parížskej dohody a plánuje do roku 2030 znížiť emisie o 55 %. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini na klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) COP29 v Azerbajdžane."Od roku 1990 sme emisie znížili o 50 % a veríme, že dosiahneme cieľ ich zníženia o 55 % do roku 2030," vyhlásil v utorok na tomto summite Pellegrini. Dodal, že znižovanie emisií si bude vyžadovať prostriedky z Európskych fondov, Plánu obnovy aj štátneho rozpočtu v objeme približne 12 miliárd eur.Podľa prezidenta Slovensko v rámci Európskej únie (EÚ) patrí medzi sedem najčistejších krajín v oblasti výroby energie a vďaka dostavbe nových atómových reaktorov sa očakáva, že až 90 % našej elektriny bude čistých."Oznámil som aj tu, že Slovensko minulý rok uzatvorilo svoju poslednú uhoľnú baňu aj poslednú uhoľnú elektráreň, ktorá bola v prevádzke. Preto som dnes oficiálne vyhlásil, že Slovensko sa pridáva k aktivite COP29, ako aj k aktivite, ktorú predstavil Azerbajdžan, a tým bol plán "žiadne nové uhlie," povedal prezident. Dodal, že Slovensko sa na konferencii prihlásilo k tomu, že v roku 2027 zvyšuje svoj príspevok do klimatického fondu na 2,2 milióna eur."Dnes zaznievalo z úst mnohých politikov, že možno bude treba prehodnotiť niektoré rozhodnutia a vrátiť sa naspäť k jadru ako stabilnému zdroju energie. Dôležité ale bude, aby sme mali garantované palivo. Preto som vo svojom prejave povedal, že Slovensko chce byť jeden z európskych lídrov vo výskume opakovaného využívania vyhoreného jadrového paliva. Takto by sa zabezpečil jeden stabilný zdroj energie na dlhšie obdobie bez závislosti na východ alebo západ," povedal Pellegrini.Prezident SR sa vyjadril aj na margo kritiky voči Azerbajdžanu, ktorý v Baku aktuálne organizuje klimatický samit. Pellegrini odmietol názory, že Azerbajdžan nemá právo hostiť takéto podujatie, naopak, zdôraznil, že by mohol slúžiť ako príklad pre väčšie krajiny s rozsiahlym ropným a plynárenským priemyslom.Prezident Azerbajdžanu Ilham Aliev počas svojho otváracieho príhovoru uviedol, že krajina výrazne investuje do obnoviteľných zdrojov, zahrňujúc veľké solárne a veterné parky, ako aj vodné elektrárne. Podľa Pellegriniho je kritika namierená na Azerbajdžan neodôvodnená, pretože krajina sa usiluje o zmenu energetického mixu smerom k obnoviteľným zdrojom."Z Azerbajdžanu sa ekonomika postupne mení na moderné technológie a obnoviteľné zdroje energie," podčiarkol slovenský prezident. Azerbajdžan, napriek pokračujúcemu využívaniu svojich nerastných zdrojov, ako sú ropa a plyn, sa snaží transformovať a podieľa sa len malým percentom na svetových dodávkach týchto surovín.