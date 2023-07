Muž z Prievidze prenasledoval svoju družku, hrozia mu až tri roky väzenia

Volal jej 30-krát

Hrozia mu tri roky

7.7.2023 (SITA.sk) - Prievidzská polícia obvinila 33-ročného muža pre prečin nebezpečného prenasledovania. Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Kataríny Kuzmovej svojím žiarlivým správaním obťažoval svoju družku a obmedzoval ju na obvyklom spôsobe života.Ženu prenasledoval cestou do práce, aby sa presvedčil, či skutočne do nej ide, neustále jej volal na mobilný telefón a vyžadoval, aby mu hlásila každý pohyb. Tridsaťkrát jej volal vo chvíli, keď podávala trestné oznámenie na polícii.„Nešťastná žena polícii uviedla, že keď sa chcela s druhom rozísť a požiadala ho, aby sa vysťahoval z jej bytu, odmietol to s vyjadrením, že keď nebude jeho, tak nebude nikoho a zabije každého, s kým sa poškodená začne stretávať," uviedla k prípadu Kuzmová.Muž bol v zmysle zákona obmedzený na osobnej slobode a umiestnený v cele policajného zaistenia.„Polícia popri obvinení podala podnet na jeho väzobné trestné stíhanie. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky," dodala Kuzmová.