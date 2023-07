Vražde Andrey sa dalo podľa Žilinku zabrániť, poukázal na jeho neschválený návrh v parlamente a písal aj Kollárovi

Návrh parlament neschválil

Súd sa obával úteku obvineného





Úkladná vražda sa stala 29. júna v ranných hodinách pri novej cyklotrase v záhradkárskej oblasti Lieskovec v Dubnici nad Váhom. Obeťou je 39-ročná Andrea B. z Novej Dubnice, ktorá na mieste podľahla početným sečným zraneniam. Páchateľa bezprostredne po čine zadržala polícia.





7.7.2023 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka je presvedčený, že vražde Andrey B. v Dubnici nad Váhom sa dalo predísť.Poukazuje na to, že na potrebu účinnejšej ochrany pred nepríčetnými páchateľmi nebezpečnými pre spoločnosť upozornil predsedu Národnej rady SR Sme rodina ) už listom zo 4. októbra 2022.Poukázal v ňom na nedostatočnosť právnej úpravy, ktorá spôsobuje opakované problémy v praxi, čo môže vyústiť do ohrozenia života a zdravia ľudí.Zároveň navrhol aj komplexné legislatívne riešenie, ktoré prinášalo náležitú ochranu spoločnosti pred nepríčetnými páchateľmi.„Toto legislatívne riešenie predstavovalo systémové prepojenie postupu orgánov činných v trestnom konaní a výkonu ústavnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, s následným rozhodovaním o prijatí a držaní umiestneného nepríčetného páchateľa, voči ktorému z toho dôvodu muselo byť zastavené trestné stíhanie v riadnom (civilnom) detenčnom konaní,“ uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Dodala, že návrh generálneho prokurátora zostal bez spoločenskej odozvy a parlament ho neschválil. Špecializovaný trestný súd vzal 1. júla do väzby 36-ročného Jána M. obvineného z vraždy v Dubnici nad Váhom. Dôvodom je obava z možného úteku obvineného, a tiež z prípadného pokračovania v trestnej činnosti.Rozhodnutie súdu je právoplatné. Obvinený je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný surovým spôsobom a so sexuálnym motívom.