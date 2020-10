Muž zabil exmanželku počas živého vysielania, ženu sledovali na obdobe TikToku státisíce ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.10.2020 (Webnoviny.sk) - Čínska influencerka zahynula po tom, ako ju bývalý manžel polial benzínom a podpálil. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na lokálne médiá.Tridsaťročná La-mu z provincie S'-čchuan bola veľmi populárna na službe Douyin, čínskej verzii TikToku, kde mala stovky tisíc sledovateľov. Zverejňovala tam veselé videá o živote na vidieku a chválili ju aj za to, že nepoužívala make-up. Jej videá mali milióny likeov.Podľa štátnych novín Beijing Youth Daily, jej obrazovka sčernela krátko po tom, ako 14. septembra spustila live stream. Do domu sa vtedy vlámal jej bývalý manžel, ktorého identifikovali len priezviskom Tchang, vyzbrojený nožom a benzínom.Úrad verejnej bezpečnosti okresu Ťin-čchuan informoval, že po útoku 14. septembra ženu previezli do miestnej nemocnice a odtiaľ ju neskôr presunuli do provinčného zdravotníckeho zariadenia. La-mu, ktorá utrpela popáleniny na 90 % tela, však po dvoch týždňoch, 30. septembra, zomrela.Jej rodina požiadala fanúšikov o finančnú pomoc a za 24 hodín sa im, podľa internetového denníka The Paper, podarilo vyzbierať viac ako milión jüanov (v prepočte vyše 125-tisíc eur).Incident na sociálnych sieťach spustil diskusie o násilí páchanom na ženách v Číne. Tchanga údajne zadržali pre podozrenie z úmyselnej vraždy.