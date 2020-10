Premiéru novej bondovky No Time to Die pre pandémiu preložili na apríl

Premiéru novej bondovky No Time to Die opäť pre koronavírusovú pandémiu preložili, tentoraz na apríl 2021. Film mal prísť do kín už v marci tohto roku, termín následne preložili na november.





V odkaze na oficiálnom twitterovom účte filmov o agentovi 007 Jamesovi Bondovi sa uvádza, že 25. bondovka bude mať premiéru 2. apríla 2021, aby bola dostupná divákom na celom svete, informovala v noci na sobotu spravodajská stanica Sky News.Opätovný odklad si vyžiadal stúpajúci počet prípadov nákazy v mnohých krajinách.No Time to Die (Niet čas zomrieť) je piatym a posledným účinkovaním Daniela Craiga v úlohe agenta britských tajných služieb. Craig predtým Jamesa Bonda stvárnil vo filmoch Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) a Spectre (2015).Léa Seydouxová, Ben Whishaw, Naomie Harrisová, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinnear a Ralph Fiennes si zopakujú svoje úlohy z predchádzajúcich bondoviek, zatiaľ čo Rami Malek, Lashana Lynchová, Ana de Armasová, Dali Benssalah, Billy Magnussen a David Dencik sa predstavia v tejto akčnej sérii po prvý raz.Náklady na výrobu filmu dosiahli 250 miliónov dolárov. Titulnú skladbu k najnovšej bondovke od 18-ročnej americkej speváčky Billie Eilish zverejnili 14. februára.Tvorcovia filmu si na poslednú chvíľu najali nemeckého hudobného skladateľa Hansa Zimmera, aby skomponoval scénickú hudbu. Zimmer nahradil Američana Dana Romera, ktorý od práce odstúpil pre kreatívne nezhody s britskou produkčnou spoločnosťou Eon Productions.