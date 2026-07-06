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06. júla 2026

Muž začal škrtiť vlastnú matku a zastavilo ho až vyrušenie susedov, teraz čelí obvineniu z pokusu o vraždu


Tagy: Obvinenie Pokus o vraždu prešovská krajská policajná hovorkyňa Prešovská polícia

Polícia 48-ročného muža zadržala v nedeľu 5. júla krátko po 5:00. Prešovský policajný vyšetrovateľ obvinil 48-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu



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6.7.2026 (SITA.sk) - Polícia 48-ročného muža zadržala v nedeľu 5. júla krátko po 5:00.


Prešovský policajný vyšetrovateľ obvinil 48-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Obvinený muž mal podľa polície napadnúť svoju matku s úmyslom pripraviť ju o život.

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, k incidentu došlo v sobotu 4. júla vo večerných hodinách v jednom z bytov vo Vranove n/Topľou. Podľa doterajšieho vyšetrovania vošiel muž do spálne svojej matky a začal ju škrtiť, keď ležala na posteli. Žena sa bránila a kričala o pomoc. "Muž od svojho konania upustil, nakoľko bol vyrušený susedmi, ktorí počuli krik a volanie o pomoc," uviedla Ligdayová.

Polícia 48-ročného muža zadržala v nedeľu 5. júla krátko po 5:00. Na základe zabezpečených dôkazov mu vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu. "V prípade zločinu vraždy, hrozí obvinenému 48 ročnému mužovi podľa zákona trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie," dodala policajná hovorkyňa.


Zdroj: SITA.sk - Muž začal škrtiť vlastnú matku a zastavilo ho až vyrušenie susedov, teraz čelí obvineniu z pokusu o vraždu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obvinenie Pokus o vraždu prešovská krajská policajná hovorkyňa Prešovská polícia
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