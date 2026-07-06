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VÚB banka spúšťa s podporou Intesa Sanpaolo novú sieť finančných agentov
Tagy: PR
Slovensko je jednou z prvých krajín skupiny Intesa Sanpaolo, v ktorej spustili novú sieť finančných agentov inšpirovaných úspešným modelom Fideuram. Spolu s Maďarskom tak otvára novú etapu ...
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6.7.2026 (SITA.sk) - Slovensko je jednou z prvých krajín skupiny Intesa Sanpaolo, v ktorej spustili novú sieť finančných agentov inšpirovaných úspešným modelom Fideuram.
Spolu s Maďarskom tak otvára novú etapu rozvoja personalizovaného finančného sprostredkovania v rámci medzinárodných bánk skupiny Intesa Sanpaolo. Spolu s Maďarskom tak otvára novú etapu rozvoja personalizovaného finančného sprostredkovania v rámci medzinárodných bánk skupiny Intesa Sanpaolo.
Nový model bol zatiaľ spustený na Slovensku a v Maďarsku, no postupne sa bude rozširovať do ďalších krajín: Chorvátska, Srbska, Slovinska, Rumunska, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Moldavska, Ukrajiny, Českej republiky a Egypta. Cieľom je dosiahnuť približne 1 200 finančných agentov a 2 500 vzťahových manažérov, ktorí budú obsluhovať až okolo 1 milióna klientov.
Intesa Sanpaolo vstupuje spustením jedinečného poradenského modelu do novej fázy medzinárodného rozvoja Wealth Management & Protection. V rámci kampane "Banka, kde vám dobre poradíme”, zavádza v strednej a východnej Európe, no takisto v Egypte, nový unikátny prístup založený na personalizovaných odporúčaniach, dlhodobých vzťahoch so zákazníkmi a väčšej flexibilite. Ide o ďalší krok v rámci obchodného plánu na roky 2026–2029, ktorý predstavil generálny riaditeľ Intesa Sanpaolo Carlo Messina.
Využíva skúsenosti a odborné znalosti spoločnosti Fideuram, ktorá zaviedla moderný model finančného poradenstva v Taliansku a už viac ako 50 rokov je lídrom v oblasti správy majetku a privátneho bankovníctva. Bude sa opierať o pokročilé technologické platformy, ako je napríklad Aladdin Wealth od spoločnosti BlackRock, a sofistikované modely analýzy rizík s cieľom efektívne podporovať klientov v rôznych trhových podmienkach.
Finanční agenti budú poskytovať služby, ktoré ešte lepšie zodpovedajú potrebám klientov, rovnako budú klásť dôraz na budovanie dlhodobého vzťahu. Budú pritom využívať lokálne znalosti so silou veľkej medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo. Ponuka služieb bude zahŕňať inovatívne riešenia, podporené odbornými znalosťami produktových spoločností skupiny, vrátane Eurizonu a Intesa Sanpaolo Assicurazioni, ako aj strategickými partnerstvami s poprednými medzinárodnými hráčmi v oblasti správy aktív a poistenia.
Paola Papanicolaou, riaditeľka Divízie medzinárodných bánk Intesa Sanpaolo: "Spustenie siete finančných agentov predstavuje ďalší krok vpred v strategickom rozvoji našich medzinárodných bánk. Zároveň posilňuje ich úlohu ako hnacej sily rastu skupiny mimo Talianska. Túto cestu nedávno podporila kampaň ‚Banka, kde vám dobre poradíme', ktorá potvrdzuje vedúcu pozíciu Intesa Sanpaolo v oblasti správy a ochrany majetku aj na zahraničných trhoch a to vďaka úzkej spolupráci s divíziami pod vedením Tommasa Corcosa. Naším cieľom je ďalej zvyšovať úroveň služieb a personalizácie v krajinách strednej a východnej Európy, no tiež v Egypte, pričom využijeme odborné znalosti lokálnych distribučných sietí a budeme podporovať klientov pri ich finančných rozhodnutiach ako dôveryhodný partner, ktorý je schopný poskytovať jasné, zodpovedné a na mieru šité poradenstvo."
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - VÚB banka spúšťa s podporou Intesa Sanpaolo novú sieť finančných agentov © SITA Všetky práva vyhradené.
Spolu s Maďarskom tak otvára novú etapu rozvoja personalizovaného finančného sprostredkovania v rámci medzinárodných bánk skupiny Intesa Sanpaolo. Spolu s Maďarskom tak otvára novú etapu rozvoja personalizovaného finančného sprostredkovania v rámci medzinárodných bánk skupiny Intesa Sanpaolo.
Nový model bol zatiaľ spustený na Slovensku a v Maďarsku, no postupne sa bude rozširovať do ďalších krajín: Chorvátska, Srbska, Slovinska, Rumunska, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Moldavska, Ukrajiny, Českej republiky a Egypta. Cieľom je dosiahnuť približne 1 200 finančných agentov a 2 500 vzťahových manažérov, ktorí budú obsluhovať až okolo 1 milióna klientov.
Intesa Sanpaolo vstupuje spustením jedinečného poradenského modelu do novej fázy medzinárodného rozvoja Wealth Management & Protection. V rámci kampane "Banka, kde vám dobre poradíme”, zavádza v strednej a východnej Európe, no takisto v Egypte, nový unikátny prístup založený na personalizovaných odporúčaniach, dlhodobých vzťahoch so zákazníkmi a väčšej flexibilite. Ide o ďalší krok v rámci obchodného plánu na roky 2026–2029, ktorý predstavil generálny riaditeľ Intesa Sanpaolo Carlo Messina.
Využíva skúsenosti a odborné znalosti spoločnosti Fideuram, ktorá zaviedla moderný model finančného poradenstva v Taliansku a už viac ako 50 rokov je lídrom v oblasti správy majetku a privátneho bankovníctva. Bude sa opierať o pokročilé technologické platformy, ako je napríklad Aladdin Wealth od spoločnosti BlackRock, a sofistikované modely analýzy rizík s cieľom efektívne podporovať klientov v rôznych trhových podmienkach.
Finanční agenti budú poskytovať služby, ktoré ešte lepšie zodpovedajú potrebám klientov, rovnako budú klásť dôraz na budovanie dlhodobého vzťahu. Budú pritom využívať lokálne znalosti so silou veľkej medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo. Ponuka služieb bude zahŕňať inovatívne riešenia, podporené odbornými znalosťami produktových spoločností skupiny, vrátane Eurizonu a Intesa Sanpaolo Assicurazioni, ako aj strategickými partnerstvami s poprednými medzinárodnými hráčmi v oblasti správy aktív a poistenia.
Paola Papanicolaou, riaditeľka Divízie medzinárodných bánk Intesa Sanpaolo: "Spustenie siete finančných agentov predstavuje ďalší krok vpred v strategickom rozvoji našich medzinárodných bánk. Zároveň posilňuje ich úlohu ako hnacej sily rastu skupiny mimo Talianska. Túto cestu nedávno podporila kampaň ‚Banka, kde vám dobre poradíme', ktorá potvrdzuje vedúcu pozíciu Intesa Sanpaolo v oblasti správy a ochrany majetku aj na zahraničných trhoch a to vďaka úzkej spolupráci s divíziami pod vedením Tommasa Corcosa. Naším cieľom je ďalej zvyšovať úroveň služieb a personalizácie v krajinách strednej a východnej Európy, no tiež v Egypte, pričom využijeme odborné znalosti lokálnych distribučných sietí a budeme podporovať klientov pri ich finančných rozhodnutiach ako dôveryhodný partner, ktorý je schopný poskytovať jasné, zodpovedné a na mieru šité poradenstvo."
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - VÚB banka spúšťa s podporou Intesa Sanpaolo novú sieť finančných agentov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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