Muž zaútočil vo Švédsku na ľudí sekerou, niekoľkí sú v ohrození života

Podozrivý je muž z Afganistanu

Teroristický útok nevylúčili

4.3.2021 (Webnoviny.sk) - Traja zo zranených pri útoku sekerou na juhu Švédska sú v ohrození života. Informovala o tom nemocnica. Vyšetrovatelia ohlásili na štvrtok tlačovú konferenciu.Zranenia utrpelo celkovo osem ľudí, vrátane podozrivého útočníka, ktorého polícia pri zásahu postrelila. Dvaja ľudia majú podľa zástupcov provincie Jönköping vážne zranenia, dvaja stredne ťažké a jedna osoba je zranená ľahko.Útok v 13-tisícovom meste Vetlanda, zhruba 190 kilometrov juhovýchodne od Göteborgu, sa stal v popoludňajších hodinách a polícia eviduje päť miest činu. Mužove motívy zatiaľ nie sú známe. Dvadsiatnika zadržali a je v nemocnici.Muža v súlade so švédskymi predpismi neidentifikovali, no polícia uviedla, že je im známy pre menej vážne trestné činy. V noci po útoku prehľadali byt, v ktorom údajne žil. Večerník Expressen tvrdí, že podozrivým je 22-ročný muž z Afganistanu.Minister vnútra Mikael Damberg vo štvrtok pre vysielateľa SVT uviedol, že prípad vyšetrujú ako pokus o vraždu, no do úvahy berú všetky aspekty, vrátane možnosti teroristického útoku.„Je jasné, že zisťujete, či za tým nie sú teroristické motívy," povedal. Podobne sa vyjadrila aj regionálna policajná šéfka Malena Grann, podľa ktorej zisťujú, či v prípade neboli teroristické motívy.