Muž zneužíval aj vlastné dcéry a vnučku, odsúdili ho na šesť rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Pölten 5. septembra (TASR) - Na šesť rokov väzenia odsúdili v stredu zatiaľ neprávoplatne v rakúskom St. Pöltene 57-ročného muža, a to za sexuálne zneužívanie celkove deviatich maloletých osôb vrátane dvoch vlastných dcér a jednej vnučky v období od roku 1990 do Vianoc 2017.Obžalovaný sa v súdnej sieni napokon v podstate priznal k trestným činom v plnom rozsahu. Spod obžaloby z trestného činu pokusu o znásilnenie ho však súd oslobodil, informovala tlačová agentúra APA.Pri stanovení výšky trestu súd zohľadnil doterajší riadny spôsob života obžalovaného, ako aj jeho priznanie ako poľahčujúce okolnosti. To isté platí aj o skutočnosti, že pri jeho aktivitách zostalo sčasti iba pri pokusoch. Naopak, priťažujúcou okolnosťou bolo množstvo obetí a dlhý čas páchania trestnej činnosti.Mužovi, ktorý musí štyrom poškodeným zaplatiť po 1000 eur, zarátajú do výkonu trestu i obdobie od 25. januára 2018, ktoré strávil už vo väzbe.Rozsudok nenadobudol právoplatnosť, pretože tak obhajcovia, ako aj žalobcovia využili svoje právo a požiadali o čas na zváženie ďalšieho postupu.