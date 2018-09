Peter Žiga: Štát nesúhlasil so zvýšením doplatku na uhlie

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 5. septembra (TASR) - Štát na tohtotýždňovom mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) spoločnosti Slovenské elektrárne (SE) nesúhlasil so zvýšením podpory na ťažbu hnedého uhlia v tzv. verejnom záujme. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD).SE podľa ministrových slov chceli navyšovať doplatok do tarify za prevádzkovanie systému (TPS) kvôli elektrárni Nováky (ENO) spaľujúcej uhlie z hornej Nitry.informoval Žiga.Člen predsedníctva mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS) Martin Hojsík 4. septembra upozornil, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)od 1. septembra 2018 zvýšil podporu, ktorú dostávajú SE na využívanie nekvalitného domáceho hnedého uhlia na hornej Nitre o 18 %. Ročná podpora podľa neho tak vzrástla z 98 miliónov eur na 115 miliónov eur.priblížil Hojsík.uviedol v reakcii na Hojsíka Radoslav Igaz, hovorca ÚRSO.