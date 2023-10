Muža na cintoríne prešla zaparkovaná dodávka, zasahovať musel vrtuľník (foto)

13.10.2023 (SITA.sk) - Popradskí leteckí záchranári zasahovali vo štvrtok v podtatranskej obci Liptovská Teplička. Štyridsaťdvaročného muža tam na cintoríne prešla dodávka, ktorá sa dala pravdepodobne samovoľne do pohybu.Ako v piatok na sociálnej sieti informovala Vrtuľníková záchranná zdravotná služba , po vyslobodení spod zakliesneného vozidla si ho do starostlivosti prevzala lekárka leteckých záchranárov.Pacient sa sťažoval na silné bolesti hrudníka a chrbtice. Záchranári mu na mieste poskytli prednemocničnú zdravotnú starostlivosť a v spolupráci s hasičmi preložili na palubu vrtuľníka. V stabilizovanom stave so sériovou zlomeninou rebier a úrazom chrbtice muža letecky previezli na ďalšie vyšetrenie do popradskej nemocnice.