Útok pred Teplárňou zostal bez adekvátnej odpovede štátu, kritizuje OZ Saplinq a v kampani si z LGBTI+ urobili terč

Teroristický čin a vyjadrenia vysokých predstaviteľov

Ochrana rodín LGBTI+ ľudí





Vo štvrtok 12. októbra uplynul rok od tragickej udalosti v kaviarni Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave. 12. októbra 2022 sa stal krátko po 19:00 hodine pred LGBT kaviarňou teroristický útok. Páchateľ úkladne zavraždil dvoch mladých ľudí vo veku do tridsať rokov a postrelil jednu osobu. O život prišli dvaja mladí muži z LGBT komunity Juraj Vankulič a Matúš Horváth.





13.10.2023 (SITA.sk) - Občianske združenie Saplinq považuje za neakceptovateľné, že bezprecedentnýzostal prakticky bez adekvátnej odpovede štátu. Konštatuje to pri príležitosti prvého výročia vraždy dvoch kvír ľudí.Nenávisť a ideológia, ktoré podľa aktivistov pokračovali a vyústili podľa nich do ďalších pokusov o vymazanie LGBTI+ ľudí zo spoločnosti represívnymi návrhmi v NR SR, ako aj do nenávistnej predvolebnej kampane, spravila z LGBTI+ komunity terč.„Pre bezpečnosť LGBTI+ ľudí a v boji proti prejavom nenávisti nedošlo k žiadnemu citeľnému pokroku. Ani po roku od útoku sa LGBTI+ ľudia necítia na Slovensku bezpečnejšie/bezpečne,” upozornil riaditeľ organizácie Saplinq Róbert Furiel. Teroristický čin a následné vyjadrenia vysokých predstaviteľov Policajného zboru podľa neho na krátky čas podnietili LGBTI+ ľudí ohlasovať polícii nenávistné prejavy.„Mnoho z nich bolo aj medializovaných. Postupne to však vyprchalo a možno povedať, že z našej skúsenosti v Saplinqu a v poradenskom centre Prizma nedošlo k zásadnej zmene, vďaka ktorej by sa LGBTI+ ľudia cítili na Slovensku bezpečnejšie,” doplnil Furiel.Vláda ani parlament podľa mimovládnej organizácie nedokázali predložiť ani schváliť žiadnu dôstojnú formu legalizácie partnerských zväzkov, ako aj ochranu rodín LGBTI+ ľudí, čo tu dnes kriticky chýba.„Nepodarilo sa prijať ani reformu Trestného zákona tak, aby sa trestné činy z nenávisti vzťahovali aj na sexuálnu orientáciu a rodovú identitu,“ skonštatovala koordinátorka kampaní a advokácie združenia Saplinq Alexandra Demetrianová. Doplnila, že niektorým politickým stranám sa v parlamente a neskôr v predvolebnej kampani podarilo zvýšiť pocit ohrozenia u LGBTI+ ľudí šírením nenávisti cez konšpirácie a dezinformácie, čím prehĺbili vylučovanie LGBTI+ ľudí časťou spoločnosti. „Táto rétorika pokračuje aj po voľbách a zaznieva z prvých vyjadrení formujúcej sa vládnej koalície," dodala Demetrianová.