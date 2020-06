Muža neďaleko Bidoviec poštípali včely, záchranári mu leteli na pomoc vrtuľníkom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.6.2020 (Webnoviny.sk) - Po poštípaní včelami odviezla 56-ročného muža z okresu Košice-okolie letecká posádka do nemocnice. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Hopjaková „Posádka Krištof 04 z Košíc letela dnes krátko popoludní na pomoc mužovi, ktorého neďaleko obce Bidovce v okrese Košice-okolie poštípali včely. Postupne sa u neho začala prejavovať silná alergická reakcia, ktorá prešla až do anafylaktického šoku. Sám si ešte dokázal zavolať pomoc. Záchranársky vrtuľník pristál na vhodnom pristávacom mieste v Bidovciach, kam 56-ročného muža doviezla posádka rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá mu na mieste poskytla primárne ošetrenie,“ priblížila Hopjaková.Doplnila, že lekár leteckých záchranárov mužovi doplnil liečbu, pacienta záchranári preložili na palubu a v stabilizovanom stave bol letecky prevezený do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach