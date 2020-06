Za uplynulé dva dni pršalo najviac na západe Slovenska, výdatné zrážky potrápia sever

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.6.2020 (Webnoviny.sk) - V sobotu 20. júna a v noci na nedeľu 21. júna spadlo najviac zrážok v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Išlo o úhrny od 40 do 60 milimetrov, ojedinele aj viac.Najvyšší úhrn bol zaznamenaný na stanici Pernek, a to takmer 89 milimetrov. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojom profile na sociálnej sieti.„Nie všade na juhozápade však veľa napršalo. Vo východnej časti Podunajskej nížiny sme zaznamenali len do šesť milimetrov. Na ostatnom území boli zrážky nerovnomernejšie, väčšinou spadlo päť až 25 milimetrov, ojedinele viac. V najbližšom období sa budú výdatné zrážky sústrediť najmä na sever územia. Výraznejšie budú ustávať až v utorok, prípadne už v noci na utorok,“ priblížil SHMÚ.