Muža obvinili z pokusu o vraždu, zaútočil na svoju priateľku a následne obrátil zbraň proti sebe

12.7.2023 (SITA.sk) - V prípade utorkového útoku na 32-ročnú ženu na Poľnej ulici v Nitre obvinila nitrianska krajská vyšetrovateľka z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu 39-ročného muža. Ako informovali policajti na sociálnej sieti, zároveň bol spracovaný podnet na návrh na väzobné trestné stíhanie obvineného.„Doposiaľ vykonávaným vyšetrovaním nebolo zistené, že by sa obvinený voči poškodenej v minulosti dopustil násilného konania. Poškodená a aj obvinený sú mimo ohrozenia života a naďalej sú vykonávané procesné úkony," uviedla polícia s tým, že viac informácií k prípadu zatiaľ pre objektívnosť prebiehajúceho vyšetrovania nie je možné poskytnúť.Obvinený mužzaútočil na svoju priateľku nožnicami a po niekoľkých bodnutiach do oblasti hlavy, krku a hrudníka následne "zbraň" obrátil proti sebe. Útok sa stal v aute Volkswagen Transporter, pričom oboch zranených previezli záchranári do nitrianskej nemocnice.