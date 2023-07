Členovia krajín G7 zverejnili spoločné vyhlásenie, Biden prisľúbil pomoc Ukrajine aj do budúcna

Začiatok významného procesu

Potrebný výsledok samitu

12.7.2023 (SITA.sk) - Členovia skupiny krajín G7 zverejnili spoločné vyhlásenie, „aby bolo jasné, že naša podpora bude trvať dlho do budúcnosti“, povedal americký prezident Joe Biden . Informuje o tom spravodajský portál CNN.V spoločnom príhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským Fumiom Kišidom na samite Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v litovskom Vilniuse ďalej uviedol, že so zaručením dlhodobých bezpečnostných záväzkov Ukrajine nebudú čakať na to, ako dopadne prístupový proces do NATO.„Týmto sa začína proces, v rámci ktorého bude každý z našich národov a každý ďalší národ, ktorý sa chce pridať, rokovať o dlhodobých bilaterálnych bezpečnostných záväzkoch s Ukrajinou a voči nej. Pomôžeme Ukrajine vybudovať silnú a schopnú obranu na zemi, vo vzduchu a na mori ... Bude silou stability v regióne a bude odrádzať akékoľvek a všetky hrozby,“ skonštatoval Biden a zároveň prisľúbil, že bude Ukrajine pomáhať „tak dlho, ako to bude potrebné“.Prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu označil výsledok samitu NATO za „veľmi potrebný“ a „významný úspech pre Ukrajinu“. Lídrom NATO sa poďakoval za ich „praktickú a bezprecedentnú podporu“ a dodal, že ukrajinská delegácia sa vráti domov s bezpečnostnými zárukami.„Na ceste do NATO sú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, dôležitý balík bezpečnostných záruk. Svoju činnosť koordinujeme s krajinami G7. Rámec bezpečnostných záruk, ktorý sa bude ďalej rozširovať prostredníctvom dohôd s našimi kľúčovými partnermi - bilaterálnymi a multilaterálnymi dohodami,” priblížil a dodal, že „ukrajinská delegácia nesie domov významné víťazstvo pre Ukrajinu, pre našu krajinu, pre našich ľudí, pre naše deti. Otvára nám absolútne nové bezpečnostné možnosti“.