|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 30.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ema
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. januára 2026
Muža obvinili z trojnásobnej vraždy vo Vranove nad Topľou, hrozí mu 25-ročné väzenie
Tagy: Vražda
V súvislosti so stredajšou tragickou udalosťou vo Vranove n/Topľou obvinil krajský policajný vyšetrovateľ z obzvlášť závažného zločinu vraždy 35-ročného muža. Ako informovala prešovská krajská policajná ...
Zdieľať
30.1.2026 (SITA.sk) - V súvislosti so stredajšou tragickou udalosťou vo Vranove n/Topľou obvinil krajský policajný vyšetrovateľ z obzvlášť závažného zločinu vraždy 35-ročného muža. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, obvinený mal trom svojim blízkym spôsobiť mnohopočetné bodnorezné poranenia, ktorým na mieste podľahli.
Obeťami sú 65-ročný muž, 61-ročná a 42-ročná žena. Obvineného polícia na mieste tragédie obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia. „Krajský vyšetrovateľ v prípade vykonával potrebné procesné úkony, ktoré umožnili následne vzniesť obvinenie. Na obvineného bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ dodala Ligdayová.
Ak sa mužovi vina preukáže, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov. „Ide o skutok spáchaný závažnejším spôsobom konania a na chránenej osobe,“ skonštatovala policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Muža obvinili z trojnásobnej vraždy vo Vranove nad Topľou, hrozí mu 25-ročné väzenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Obeťami sú 65-ročný muž, 61-ročná a 42-ročná žena. Obvineného polícia na mieste tragédie obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia. „Krajský vyšetrovateľ v prípade vykonával potrebné procesné úkony, ktoré umožnili následne vzniesť obvinenie. Na obvineného bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ dodala Ligdayová.
Ak sa mužovi vina preukáže, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov. „Ide o skutok spáchaný závažnejším spôsobom konania a na chránenej osobe,“ skonštatovala policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Muža obvinili z trojnásobnej vraždy vo Vranove nad Topľou, hrozí mu 25-ročné väzenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vražda
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Špecializovaný súd opäť rozhodoval v prípade vraždy podnikateľa Kaciana, vinníkom uložil nižšie tresty
Špecializovaný súd opäť rozhodoval v prípade vraždy podnikateľa Kaciana, vinníkom uložil nižšie tresty
<< predchádzajúci článok
Na Slovensko pricestoval „minister zahraničia“ Vatikánu, prijal ho aj prezident Pellegrini
Na Slovensko pricestoval „minister zahraničia“ Vatikánu, prijal ho aj prezident Pellegrini