 24hod.sk    Z domova

30. januára 2026

Na Slovensko pricestoval „minister zahraničia“ Vatikánu, prijal ho aj prezident Pellegrini


Na Slovensko v piatok pricestoval sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Svätej stolice Paul Richard Gallagher. Ako v tejto súvislosti informovala ...



russia_ukraine_war_vatican_09861 807bcbcee6de4138b18decb1e45e6511 676x451 30.1.2026 (SITA.sk) - Na Slovensko v piatok pricestoval sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Svätej stolice Paul Richard Gallagher. Ako v tejto súvislosti informovala Konferencia biskupov Slovenska, návšteva sa koná pri príležitosti 25. výročia nadobudnutia platnosti Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2001.


Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Svätej stolice je podľa KBS v štruktúre Vatikánu zodpovedný za diplomatické vzťahy, medzinárodné dohody a dialóg so štátmi. Jeho postavenie je tak porovnateľné s funkciou ministra zahraničných vecí. Návšteva Gallaghera má preto podľa biskupskej konferencie nielen cirkevný, ale aj výrazný štátno-diplomatický a spoločenský rozmer a nadväzuje na dlhodobo dobré a stabilné vzťahy medzi Svätou stolicou a Slovenskom.

Gallagher rokoval s Pellegrinim


„Podpísanie Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou bolo pre našu krajinu významným krokom k uznaniu a stabilizácii vzťahu medzi štátom a Cirkvou,“ povedal v tejto súvislosti arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov
Slovenska Bernard Bober s tým, že význam zmluvy sa prejavuje nielen v právnej rovine, ale aj v každodennej spolupráci a dialógu, ktorý Katolícka cirkev a štát budujú už štvrťstoročie.

„Sme vďační za múdrosť a zodpovednosť tých, ktorí pripravovali tento historický dokument, a veríme, že jeho duch bude naďalej inšpirovať konštruktívny a spravodlivý vzťah medzi štátom a Cirkvou pre dobro všetkých občanov Slovenskej republiky,“ dodal arcibiskup Bober.

Gallaghera v piatok prijal aj prezident Peter Pellegrini, pričom na spoločnom rokovaní zhodnotili doterajší vývoj spolupráce a hovorili o jej ďalšom smerovaní. Ako informovala kancelária hlavy štátu, obaja vyzdvihli spoločne význam Katolíckej cirkvi v slovenskej spoločnosti, jej pôsobenie nielen v oblasti duchovnej, ale aj kultúrnej, vzdelávacej a sociálnej pri podpore zraniteľných skupín obyvateľstva.

Návšteva pápeža by bola povzbudením


Prezident Pellegrini zároveň vyjadril presvedčenie, že prípadná návšteva pápeža Leva XIV. na Slovensku by mala pre Slovákov veľký duchovný a symbolický význam a mohla by byť povzbudením v náročnom období. Taktiež ocenil otvorenosť Svätej stolice pri zvažovaní takejto návštevy v budúcnosti.

Súčasťou spoločného rokovania boli aj aktuálne otázky medzinárodného diania, konfliktov vo svete vrátane vojny na Ukrajine a situácie na Blízkom východe, potrebe dialógu, rešpektovania medzinárodného práva a posilňovania multilaterálnej spolupráce.

Vzhľadom na meniaci sa globálny poriadok a eróziu medzinárodných pravidiel sme zdôraznili rastúci význam aktívnej a zodpovednej úlohy medzinárodného spoločenstva. Slovensko a Svätá stolica spoločne podporujú mierové, spravodlivé a na dialógu založené riešenia konfliktov,“ uviedol slovenský prezident.

Navštívi Bratislavu a Nitru


Gallagher počas trojdňovej návštevy zavíta do Bratislavy a Nitry. Program podľa KBS zahŕňa oficiálne stretnutia so štátnymi predstaviteľmi, stretnutia s biskupmi ako aj duchovné podujatia vrátane slávenia svätej omše. Súčasťou jeho návštevy bude aj účasť na medzinárodnom odbornom sympóziu v Bratislave, ktoré sa bude venovať 25. výročiu Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a vytvorí priestor na reflexiu jej významu, aktuálnosti i výziev do budúcnosti.

Základná zmluva podľa KBS predstavuje právny rámec vzťahov medzi štátom a Katolíckou cirkvou na Slovensku. Po štvrťstoročí jej platnosti sa podľa biskupov zároveň otvára priestor na odbornú diskusiu o otázkach, ktoré zostávajú vo vzťahu štát - Svätá stolica nedoriešené, ako aj o možnostiach ich ďalšieho rozvoja v kontexte ochrany náboženskej slobody, slobody svedomia a základných práv.


Zdroj: SITA.sk - Na Slovensko pricestoval „minister zahraničia“ Vatikánu, prijal ho aj prezident Pellegrini © SITA Všetky práva vyhradené.

