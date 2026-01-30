|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 30.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ema
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. januára 2026
Na Slovensko pricestoval „minister zahraničia“ Vatikánu, prijal ho aj prezident Pellegrini
Na Slovensko v piatok pricestoval sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Svätej stolice Paul Richard Gallagher. Ako v tejto súvislosti informovala ...
Zdieľať
30.1.2026 (SITA.sk) - Na Slovensko v piatok pricestoval sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Svätej stolice Paul Richard Gallagher. Ako v tejto súvislosti informovala Konferencia biskupov Slovenska, návšteva sa koná pri príležitosti 25. výročia nadobudnutia platnosti Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2001.
Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Svätej stolice je podľa KBS v štruktúre Vatikánu zodpovedný za diplomatické vzťahy, medzinárodné dohody a dialóg so štátmi. Jeho postavenie je tak porovnateľné s funkciou ministra zahraničných vecí. Návšteva Gallaghera má preto podľa biskupskej konferencie nielen cirkevný, ale aj výrazný štátno-diplomatický a spoločenský rozmer a nadväzuje na dlhodobo dobré a stabilné vzťahy medzi Svätou stolicou a Slovenskom.
„Podpísanie Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou bolo pre našu krajinu významným krokom k uznaniu a stabilizácii vzťahu medzi štátom a Cirkvou,“ povedal v tejto súvislosti arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov
Slovenska Bernard Bober s tým, že význam zmluvy sa prejavuje nielen v právnej rovine, ale aj v každodennej spolupráci a dialógu, ktorý Katolícka cirkev a štát budujú už štvrťstoročie.
„Sme vďační za múdrosť a zodpovednosť tých, ktorí pripravovali tento historický dokument, a veríme, že jeho duch bude naďalej inšpirovať konštruktívny a spravodlivý vzťah medzi štátom a Cirkvou pre dobro všetkých občanov Slovenskej republiky,“ dodal arcibiskup Bober.
Gallaghera v piatok prijal aj prezident Peter Pellegrini, pričom na spoločnom rokovaní zhodnotili doterajší vývoj spolupráce a hovorili o jej ďalšom smerovaní. Ako informovala kancelária hlavy štátu, obaja vyzdvihli spoločne význam Katolíckej cirkvi v slovenskej spoločnosti, jej pôsobenie nielen v oblasti duchovnej, ale aj kultúrnej, vzdelávacej a sociálnej pri podpore zraniteľných skupín obyvateľstva.
Prezident Pellegrini zároveň vyjadril presvedčenie, že prípadná návšteva pápeža Leva XIV. na Slovensku by mala pre Slovákov veľký duchovný a symbolický význam a mohla by byť povzbudením v náročnom období. Taktiež ocenil otvorenosť Svätej stolice pri zvažovaní takejto návštevy v budúcnosti.
Súčasťou spoločného rokovania boli aj aktuálne otázky medzinárodného diania, konfliktov vo svete vrátane vojny na Ukrajine a situácie na Blízkom východe, potrebe dialógu, rešpektovania medzinárodného práva a posilňovania multilaterálnej spolupráce.
„Vzhľadom na meniaci sa globálny poriadok a eróziu medzinárodných pravidiel sme zdôraznili rastúci význam aktívnej a zodpovednej úlohy medzinárodného spoločenstva. Slovensko a Svätá stolica spoločne podporujú mierové, spravodlivé a na dialógu založené riešenia konfliktov,“ uviedol slovenský prezident.
Gallagher počas trojdňovej návštevy zavíta do Bratislavy a Nitry. Program podľa KBS zahŕňa oficiálne stretnutia so štátnymi predstaviteľmi, stretnutia s biskupmi ako aj duchovné podujatia vrátane slávenia svätej omše. Súčasťou jeho návštevy bude aj účasť na medzinárodnom odbornom sympóziu v Bratislave, ktoré sa bude venovať 25. výročiu Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a vytvorí priestor na reflexiu jej významu, aktuálnosti i výziev do budúcnosti.
Základná zmluva podľa KBS predstavuje právny rámec vzťahov medzi štátom a Katolíckou cirkvou na Slovensku. Po štvrťstoročí jej platnosti sa podľa biskupov zároveň otvára priestor na odbornú diskusiu o otázkach, ktoré zostávajú vo vzťahu štát - Svätá stolica nedoriešené, ako aj o možnostiach ich ďalšieho rozvoja v kontexte ochrany náboženskej slobody, slobody svedomia a základných práv.
Zdroj: SITA.sk - Na Slovensko pricestoval „minister zahraničia“ Vatikánu, prijal ho aj prezident Pellegrini © SITA Všetky práva vyhradené.
Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Svätej stolice je podľa KBS v štruktúre Vatikánu zodpovedný za diplomatické vzťahy, medzinárodné dohody a dialóg so štátmi. Jeho postavenie je tak porovnateľné s funkciou ministra zahraničných vecí. Návšteva Gallaghera má preto podľa biskupskej konferencie nielen cirkevný, ale aj výrazný štátno-diplomatický a spoločenský rozmer a nadväzuje na dlhodobo dobré a stabilné vzťahy medzi Svätou stolicou a Slovenskom.
Gallagher rokoval s Pellegrinim
„Podpísanie Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou bolo pre našu krajinu významným krokom k uznaniu a stabilizácii vzťahu medzi štátom a Cirkvou,“ povedal v tejto súvislosti arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov
Slovenska Bernard Bober s tým, že význam zmluvy sa prejavuje nielen v právnej rovine, ale aj v každodennej spolupráci a dialógu, ktorý Katolícka cirkev a štát budujú už štvrťstoročie.
„Sme vďační za múdrosť a zodpovednosť tých, ktorí pripravovali tento historický dokument, a veríme, že jeho duch bude naďalej inšpirovať konštruktívny a spravodlivý vzťah medzi štátom a Cirkvou pre dobro všetkých občanov Slovenskej republiky,“ dodal arcibiskup Bober.
Gallaghera v piatok prijal aj prezident Peter Pellegrini, pričom na spoločnom rokovaní zhodnotili doterajší vývoj spolupráce a hovorili o jej ďalšom smerovaní. Ako informovala kancelária hlavy štátu, obaja vyzdvihli spoločne význam Katolíckej cirkvi v slovenskej spoločnosti, jej pôsobenie nielen v oblasti duchovnej, ale aj kultúrnej, vzdelávacej a sociálnej pri podpore zraniteľných skupín obyvateľstva.
Návšteva pápeža by bola povzbudením
Prezident Pellegrini zároveň vyjadril presvedčenie, že prípadná návšteva pápeža Leva XIV. na Slovensku by mala pre Slovákov veľký duchovný a symbolický význam a mohla by byť povzbudením v náročnom období. Taktiež ocenil otvorenosť Svätej stolice pri zvažovaní takejto návštevy v budúcnosti.
Súčasťou spoločného rokovania boli aj aktuálne otázky medzinárodného diania, konfliktov vo svete vrátane vojny na Ukrajine a situácie na Blízkom východe, potrebe dialógu, rešpektovania medzinárodného práva a posilňovania multilaterálnej spolupráce.
„Vzhľadom na meniaci sa globálny poriadok a eróziu medzinárodných pravidiel sme zdôraznili rastúci význam aktívnej a zodpovednej úlohy medzinárodného spoločenstva. Slovensko a Svätá stolica spoločne podporujú mierové, spravodlivé a na dialógu založené riešenia konfliktov,“ uviedol slovenský prezident.
Navštívi Bratislavu a Nitru
Gallagher počas trojdňovej návštevy zavíta do Bratislavy a Nitry. Program podľa KBS zahŕňa oficiálne stretnutia so štátnymi predstaviteľmi, stretnutia s biskupmi ako aj duchovné podujatia vrátane slávenia svätej omše. Súčasťou jeho návštevy bude aj účasť na medzinárodnom odbornom sympóziu v Bratislave, ktoré sa bude venovať 25. výročiu Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a vytvorí priestor na reflexiu jej významu, aktuálnosti i výziev do budúcnosti.
Základná zmluva podľa KBS predstavuje právny rámec vzťahov medzi štátom a Katolíckou cirkvou na Slovensku. Po štvrťstoročí jej platnosti sa podľa biskupov zároveň otvára priestor na odbornú diskusiu o otázkach, ktoré zostávajú vo vzťahu štát - Svätá stolica nedoriešené, ako aj o možnostiach ich ďalšieho rozvoja v kontexte ochrany náboženskej slobody, slobody svedomia a základných práv.
Zdroj: SITA.sk - Na Slovensko pricestoval „minister zahraničia“ Vatikánu, prijal ho aj prezident Pellegrini © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Muža obvinili z trojnásobnej vraždy vo Vranove nad Topľou, hrozí mu 25-ročné väzenie
Muža obvinili z trojnásobnej vraždy vo Vranove nad Topľou, hrozí mu 25-ročné väzenie
<< predchádzajúci článok
Polícia v prípade tragickej nehody v Sačurove vedie trestné stíhanie pre usmrtenie
Polícia v prípade tragickej nehody v Sačurove vedie trestné stíhanie pre usmrtenie