Muža obvinili z vraždy svojho strýka, zabil mu aj psa

Útoku predchádzala hádka

Zabil mu aj psa

6.10.2023 (SITA.sk) - V prípade stredajšej vraždy 60-ročného muža v Prievidzi obvinila polícia jeho 32-ročného synovca, ktorého zadržala na mieste činu. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.Podľa vyšetrovateľov fyzickému konfliktu v kuchyni bytu na Murgašovej ulici predchádzala vzájomná hádka medzi synovcom a strýkom.„Synovec 60-ročného muža pravdepodobne kuchynským nožnom bodol do ľavej prednej strany hrudníka, pričom ten utrpel zranenie, ktorému na mieste podľahol," uviedla polícia.Následne sa 32-ročný muž presunul do inej izby, kde napadol psa nebohého a jedno z bodnutí bolo smrteľné.„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne vzniesol obvinenie 32-ročnému mužovi za obzvlášť závažný zločin vraždy a za prečin usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu," dodala polícia s tým, že spracuje podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.