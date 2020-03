Muža ratovali leteckí záchranári, na statku ho napadol býk

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Letecký záchranári zasahovali v obci Jarovnice v okrese Sabinov, muža tu napadol býk. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Hopjaková. Muža previezli do Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove. Posádku záchranárskeho vrtuľníka z Popradu v stredu krátko predpoludním privolali do obce Jarovnice (okres Sabinov).„Pomoc leteckých záchranárov potreboval 53-ročný muž, ktorého na miestnom poľnohospodárskom družstve napadol býk a spôsobil mu pomliaždeniny hornej časti tela. Muž bol pri vedomí, s pozemnými aj leteckými záchranármi komunikoval,“ informuje hovorkyňa s tým, že muž bol stabilizovanom stave letecky trasportovaný do Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove.