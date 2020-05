Múzeá a galérie potrebujú návštevníkov, upozorňuje ministerka kultúry Milanová

Najväčšia kultúrna inštitúcia

Rómska identita a feminizmus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.5.2020 (Webnoviny.sk) - Múzeá a galérie potrebujú návštevníkov, upozornila na to ministerka kultúry Natália Milanová ( OĽaNO ) počas štvrtkovej prehliadky výstavy Slovenského národného múzea (SNM) Milan Rastislav Štefánik – Osloboditeľ na Bratislavskom hrade.Pri príležitosti Svetového dňa kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj si ministerka zároveň pozrela výstavu Emílie Rigovej „Čohani z Kohi Ajlend“ (Čarodejnica z Coney Island) v Kunsthalle Bratislava. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ministerstva kultúry Matúš Bystriansky.„SNM je so svojimi 18-timi špecializovanými múzeami našou najväčšou kultúrnou inštitúciou. Boj proti šíreniu pandémie Covid 19 ich podobne, ako ďalšie kultúrne inštitúcie, už v marci zatvoril pre verejnosť, čím prišli o svoje príjmy. Pre SNM to znamená odhadovanú mesačnú stratu približne 390-tisíc eur mesačne,“ vysvetlil Bystriansky.Ako ďalej uvádza, odhadovaná strata vlastných mesačných príjmov zriadených organizácií Ministerstva kultúry SR (MK SR) sa pohybuje v intervale 1,6 až 1,8 milióna eur. Vyplýva to z priemerných mesačných vlastných príjmov organizácií zriaďovaných MK SR za roky 2017 až 2019.Výstava SNM – Historického múzea je pripravená v spoluprácu s Vojenským historickým ústavom. Štefánika ukazuje ako študenta, astronóma, zberateľa a diplomata. Ministerka zároveň navštívila výstavu Emílie Rigovej „Čohani z Koni Ajlend“ v Kunsthalle Bratislava.„Výtvarníčka s originálnym prístupom k otázke rómskej identity a feminizmu sa v závere roka 2018 stala víťazkou súťaže pre mladých umelcov do 40 rokov, Ceny Oskára Čepena,“ dodal Bystriansky.Poslaním Svetového dňa kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj, ktorý vychádza na 21. mája, je podpora záujmu o iné kultúry, vzájomný dialóg a príležitosť dozvedieť sa viac o kultúrnej diverzite.