Twitter testuje novú funkciu, ktorá by mala pomôcť zredukovať online šikanovanie

21.5.2020 - Twitter testuje novú funkciu, ktorá používateľovi umožní vybrať si, kto bude môcť odpovedať na jeho tweet alebo pripojiť sa do konverzácie.Pred zverejnením príspevku sa objavia v tabuľke tri možnosti: na tweet bude môcť odpovedať hocikto s účtom na Twitteri alebo len ľudia, ktorých používateľ sleduje alebo len tí, ktorých v danom príspevku označil. V prípade posledných dvoch spomenutých možností bude tweet označený a ikona odpovede bude sivá.Tí, ktorí nebudú môcť odpovedať na príspevok, si ho však budú môcť prečítať, zdieľať ho s komentárom alebo bez, či označiť "páči sa mi". Zatiaľ nie je známe, kedy budú môcť funkciu využívať všetci používatelia.Twitter oznámil plány súvisiace s týmto nastavením v januári. Novinka by mohla pomôcť redukovať online šikanovanie.Americká únia občianskych slobôd a ďalšie organizácie vyhlásili, že niektorí verejní činitelia by tento nástroj mohli zneužiť a blokovať vybraných ľudí vo verejných konverzáciách. Zástupca Twitteru Kayvon Beykpour oznámil, že firma hľadá potenciálne riziká.