 Kultúra

17. mája 2026

Múzeá v Martine prinášajú podujatie Ovčiarska nedeľa, návštevníci môžu vidieť strihanie oviec aj výrobu syra


Ovčiarska nedeľa priblíži každodenné činnosti, výrobky, zvyky i význam ovčiarstva v živote našich predkov. SNM - Múzeá v Martine prinášajú podujatie Ovčiarska nedeľa. V nedeľu (17. mája) sa ...



17.5.2026 (SITA.sk) - Ovčiarska nedeľa priblíži každodenné činnosti, výrobky, zvyky i význam ovčiarstva v živote našich predkov.


SNM – Múzeá v Martine prinášajú podujatie Ovčiarska nedeľa. V nedeľu (17. mája) sa v Múzeu slovenskej dediny v Martine návštevníci môžu tešiť na ukážky strihania oviec, výroby syra, spracovania ovčej vlny, ale aj pastierske piesne, remeslá či výstavu venovanú tradičnému pastierstvu a ovčiarstvu.

Program podujatia


O podujatí informovala vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Slovenského národného múzea Barbora Zajačková. Ovčiarska nedeľa potrvá do 16:00 a priblíži každodenné činnosti, výrobky, zvyky i význam ovčiarstva v živote našich predkov.

Súčasťou programu budú ukážky ručného strihania oviec z liptovskej obce Smrečany v podaní Folklórnej skupiny Smrečany, a to o 10.30, 12.30 a 14.30 hod. Atmosféru tradičného pastierskeho prostredia dotvoria pastierske a ovčiarske piesne v podaní Gajdošskej ľudovej hudby Folklórneho súboru Turiec – Dulickí pastieri,” uviedla Zajačková. Doplnila, že podujatie návštevníkom priblíži aj tradičné spracovanie ovčieho mlieka a výrobou syra.

Živé ukážky


Živé ukážky výroby syra sa uskutočnia o 11.00 a 13.00 hod., pričom výrobky z ovčieho mlieka, ako ovčí syr, oštiepky, parenice či nite, si bude možné u výrobcu aj zakúpiť,” spresnila. Návštevníctvo tiež uvidí ukážky spracovania ovčej vlny, pripravené sú aj tvorivé dielne, kde si záujemcovia budú môcť vyskúšať krampľovanie, plstenie či pradenie vlny. Chýbať by nemala ani ľudovoumelecká výroba, napríklad v podobe rezbárstva a výroby tradičného salašníckeho riadu z dreva.

Po minuloročnej úspešnej premiére bude v priestore Vozárne z Moškovca opäť sprístupnená výstava Od Juraja do Mitra. Pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí, ktorá predstavuje najdôležitejšie aspekty tradičného pastierstva, ovčiarstva a salašníctva,” informovala Zajačková s tým, že výstavu si bude možné pozrieť až do 30. septembra tohto roka. V rámci podujatia sa budú konať aj evanjelické služby Božie v kostole z Rudna, a to o 13:30. „Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu,” uzavrela Zajačková.


Zdroj: SITA.sk - Múzeá v Martine prinášajú podujatie Ovčiarska nedeľa, návštevníci môžu vidieť strihanie oviec aj výrobu syra © SITA Všetky práva vyhradené.

