Nedeľa 17.5.2026
Meniny má Gizela
17. mája 2026
Jubilejný ročník Eurovízie má víťaza, speváčka nepatrila medzi favoritov – FOTO
Známu spevácku súťaž v tomto ročníku sprevádzali aj kontroverzie. Víťazom 70. ročníka súťaže Eurovision Song Contest sa stalo Bulharsko s piesňou „Bangaranga“ od speváčky Dary. Chytľavý ...
17.5.2026 (SITA.sk) - Známu spevácku súťaž v tomto ročníku sprevádzali aj kontroverzie.
Víťazom 70. ročníka súťaže Eurovision Song Contest sa stalo Bulharsko s piesňou „Bangaranga“ od speváčky Dary. Chytľavý tanečný hit v závere hlasovania predstihol Izrael, ktorého účasť v súťaži vyvolala rozsiahly bojkot viacerých krajín. Tretie skončilo Rumunsko.
Bulharsko sa do Eurovízie vrátilo po trojročnej absencii a zaznamenalo svoje historicky prvé víťazstvo. Speváčka Darina Jotovová, vystupujúca pod umeleckým menom Dara, nepatrila pred súťažou medzi favoritov, no po výraznom semifinálovom vystúpení s precízne nacvičenou choreografiou si získala veľkú podporu publika.
„Všetko je možné: Bulharsko práve vyhralo Eurovíziu!“ vyhlásila Dara po triumfe. „Naozaj rada porušujem pravidlá. Som veľmi dobrá v dodržiavaní svojich pravidiel - nie pravidiel niekoho iného. Chceli sme publiku priniesť niečo nové a svieže, niečo, čo nečaká.“
Bulharský vicepremiér Atanas Pekanov označil víťazstvo za „veľkolepý príbeh obrovského talentu, neúnavného úsilia a viery v úspech napriek všetkej kritike“. Finále vo viedenskej Stadthalle sledovalo približne 10-tisíc fanúšikov. Súťaž však sprevádzalo aj silné politické napätie. Španielsko, Holandsko, Írsko, Island a Slovinsko bojkotovali podujatie pre účasť Izraela v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy.
Izraelský spevák Noam Bettan s piesňou „Michelle“ dlho viedol najmä vďaka silnej podpore televíznych divákov z celej Európy, no v záverečnom sčítaní hlasov ho Bulharsko predstihlo. Dara získala 516 bodov a Izrael 343.
Tretiu priečku obsadilo Rumunsko (296), ktoré reprezentovala Alexandra Capitanescuová so svojou heavymetalovou piesňou „Choke Me“. Tá vyvolala kontroverziu pre jej opakujúci sa text: „Chcem, aby si ma škrtil“. Na štvrtom mieste skončila Austrália - v jej farbách sa predstavila známa Delta Goodrem, ktorá predala deväť miliónov albumov.
Pred halou vo Viedni sa ešte pred finále zišli stovky propalestínskych demonštrantov s heslami „bojkotujte Eurovíziu“ či „Neoslavujte genocídu“. Španielska verejnoprávna televízia RTVE súťaž odmietla vysielať a namiesto toho odvysielala odkaz: „Eurovision Song Contest je súťaž, ale ľudské práva nie sú. Nie je miesto pre ľahostajnosť. Mier a spravodlivosť pre Palestínu.“
Zdroj: SITA.sk - Jubilejný ročník Eurovízie má víťaza, speváčka nepatrila medzi favoritov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
