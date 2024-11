Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej po 60 rokoch končí, doplatilo na šetrenie Šimkovičovej ministerstva

Bez akejkoľvek diskusie

19.11.2024 (SITA.sk) - Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej (okr. Kežmarok) po šesťdesiatich rokoch končí, a to od 1. decembra tohto roka. Informoval o tom na sociálnej sieti tamojší mestský poslanec a zároveň podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Múzeum bude podľa neho zatvorené na základe rozhodnutia generálnej riaditeľky Slovenského technického múzea (STM) v Košiciach, ktorého je pobočkou. Dôvodom má byť podľa Bieľaka pokyn Ministerstva kultúry SR na šetrenie finančných prostriedkov z dôvodu konsolidácie verejných financií. Múzeum v rodnom dome Jozefa Maximiliána Petzvala (1807-1891) v Spišskej Belej, ktorý bol významným matematikom, fyzikom, vynálezcom a priekopníkom v oblasti fotografickej optiky, začalo svoju činnosť v roku 1964. Bieľak na sociálnej sieti kritizoval spôsob komunikácie STM vo veci jeho zatvorenia.„Bez akejkoľvek diskusie ‚zo dňa na deň‘ vedenie STM ‚sucho‘ oznámi ‚zatvorenie‘ tohto múzea jedinému zamestnancovi tohto múzea a na druhý deň primátorovi mesta,“ komentoval.Na internetovej stránke STM je už v súčasnosti uvedené, že Múzeum J. M. Petzvala bude od soboty 23. novembra až do odvolania pre verejnosť zatvorené. Podľa Bieľaka sú prevádzkové náklady múzea na úrovni približne do 14-tisíc eur ročne a mzdové náklady do 18-tisíc eur, vrátane odvodov.„Efektívnosť a hospodárnosť verejných financií je na mieste aj v oblasti kultúry, ale je otázne či práve takáto suma je to, čo ohrozí uvedenú konsolidáciu a či si osobnosť svetového formátu nectíme aspoň na uvedenú sumu financií ročne,“ poznamenal.Zrušenie prevádzky múzea však podľa neho zatiaľ neznamená sťahovanie samotnej expozície múzea. „Tá zatiaľ v tomto múzeum zostáva, nakoľko sa hľadá ďalšie riešenie čo s ňou,“ uviedol.V múzeu v Spišskej Belej sa nachádza expozícia s názvom Fotografická a kinematografická technika, ktorá prezentuje život a dielo J. M. Petzvala i jeho brata Ota. Ponúka informácie o kinematografickej technike od camery obscury po prvú fotografiu (1826), a oboznamuje s vývojom fotografickej optiky a techniky.„Návštevníkom je sprístupnená unikátna celokovová replika daguerrotypického prístroja firmy Voigtländer & Sohn s portrétovým objektívom, ktorý J. M. Petzval v roku 1840 prepočítal ako prvý na svete. Jeho objav bol predznamenaním obrovského rozvoja fotografickej techniky,“ píše o expozícii na svojej internetovej stránke Slovenské technické múzeum.Expozícia pripomína počiatky vzniku fotografie, vystavené fotografické prístroje mapujú ich vývoj do súčasnosti. Exponáty prezentujú renomovaných európskych, amerických a japonských výrobcov, ktorí priniesli významné inovácie v oblasti analógovej a digitálnej fotografickej techniky.„Unikátna Krügenerova detektívna komora v podobe knihy či panorámy dobového fotoateliéru zo začiatku 20. storočia a fotokomory zo 70. rokov 20. storočia efektne dopĺňajú exkluzívnu expozíciu,“ informuje STM.Slovenské technické múzeum v Košiciach pre agentúru SITA potvrdilo, že Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej bude pre verejnosť uzatvorené od 23. novembra. Rovnako je takto od takmer polovice novembra zatvorený aj kaštieľ v Budimíre. Do konca roka bude z personálnych dôvodov tiež uzatvorené Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve spolu s národnou kultúrnou pamiatkou Hámor v Medzeve.STM bolo podľa tamojšieho námestníka generálneho riaditeľstva pre marketing, prezentáciu a služby Jána Melicha nútené prijať takéto rozhodnutia po konzultáciách so svojim zriaďovateľom, Ministerstvom kultúry SR. Ako vysvetlil, ide o dôsledok konsolidačných opatrení prijatých vládou Slovenskej republiky. Medzi nimi je totiž aj zníženie počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zamestnancov podľa Zákonníka práce štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií o 10 percent aj so zodpovedajúcimi osobnými výdavkami.„Treba zdôrazniť, že nejde o prvé konsolidačné opatrenia za posledné obdobie. Slovenské technické múzeum za ostatné tri roky už čelilo podobným situáciám, ktoré si vyžiadali znižovanie počtu zamestnancov a optimalizáciu prevádzkových nákladov,“ uviedol Melich za múzeum.Ako ďalej uviedol, súčasné 10-percentné viazanie personálnych výdavkov na štátnych úradníkov a zamestnancov vo verejnej službe sa premieta aj do zníženia nákladov na zamestnancov STM na roky 2025 ‒ 2027. Okrem iných dôsledkov sa prejaví aj v istom obmedzení rozsahu služieb múzea poskytovaných verejnosti.„Vedenie Slovenského technického múzea si uvedomuje, že tieto opatrenia môžu byť pre verejnosť nepríjemné, avšak sú nevyhnutné pre udržateľnosť a fungovanie múzea. Zároveň intenzívne hľadá riešenia a možnosti, ktoré by umožnili ďalšie prevádzkovanie dotknutých pobočiek STM, respektíve sprístupnenie ich obsahu v iných formách alebo v iných priestoroch STM,“ dodal námestník múzea pre marketing.Informáciu o zatvorení múzea v Spišskej Belej v dôsledku nevyhnutných konsolidačných opatrení spojených so znížením mzdových výdavkov o 10 percent potvrdili pre SITA aj z rezortu kultúry. Vedúca jeho oddelenia komunikácie Petra Bačinská zároveň dodala, že rozhodnutie o tom, ktoré prevádzky budú zatvorené, sú plne v kompetencii štatutára Slovenského technického múzea.